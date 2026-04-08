신현준X고원희, 제27회 전주국제영화제 개막식 사회자 선정

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배우 신현준과 고원희가 제27회 전주국제영화제가 개막식 사회자로 선정됐다.장르를 불문하고 폭넓은 연기 스펙트럼을 가진 베테랑 배우 신현준과 탄탄한 연기력으로 급부상 중인 배우 고원희의 만남이 영화제에 신선한 활력을 더하며, 개막식 진행에 색다른 시너지를 예고한다.신현준은 영화 '장군의 아들'(1990)로 데뷔한 이래, '가문의 위기'(2005), '맨발의 기봉이'(2006) 등 다양한 작품에서 코믹 연기를 선보였다. 특히 2024, 2025 전주국제영화제 개막식 레드카펫에 연이어 참석하며 영화제와의 인연을 이어온 바 있어, 이번 개막식에서의 진행이 더욱 기대를 모은다.공동 사회자로 나서는 배우 고원희는 영화 '죄 많은 소녀'(2018), '메리 크리스마스 미스터 모'(2017) 및 '개그맨'(2024)을 통해 평단의 주목을 받은 실력파 배우다.제27회 전주국제영화제 개막식은 오는 4월 29일(수) 오후 6시 30분, 전주 한국소리문화의전당 모악당에서 개최된다. 레드카펫 게스트 입장을 시작으로 화려한 서막을 알리며, 개막 선언 및 축하 공연, 'J 스페셜: 올해의 프로그래머' 및 부문별 심사위원 소개가 진행된다. 개막작은 켄트 존스 감독의 '나의 사적인 예술가'가 상영된다.올해 영화제는 4월 29일(수)부터 5월 8일(금)까지 영화의거리 및 전주시 일대에서 개최된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)