박주민 "'박원순, 오세훈 같아' 언급한 정원오 충격적"…정원오 "정중히 사과"

▲ 더불어민주당 박주민, 정원오 서울시장 예비후보

민주당 서울시장 후보 본경선 결과 발표를 하루 앞두고 후보 간 경쟁과 신경전이 치열해지고 있습니다.박주민 민주당 서울시장 경선후보는 오늘(8일) SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 정원오 민주당 서울시장 경선후보가 박원순 전 서울시장에 대해 "대권에 눈을 돌려 시정을 망친 측면에선 오세훈 서울시장과 똑같다"고 말했다며, "충격적으로 들었다"고 비판했습니다.박 후보는 "서울시장이 다음 정치적 행보를 위한 징검다리가 돼선 안 된다"는 취지엔 공감한다면서도 "박 전 시장과 오 시장을 똑같다고 평가하는 건 이해가 안 된다"고 밝혔습니다.앞서 정원오 후보는 어제 CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 "경험해 보니 박 전 시장, 오 시장이 똑같다"며 대권을 바라보기 시작하는 것부터 스탠스가 흔들리고 이상한 일들이 생기고 이상한 고집을 피운다"고 말했습니다.논란이 일자 정 후보는 오늘 자신의 페이스북에 "마음의 상처를 입으신 분들께 정중하게 사과드린다"며, "서울시장은 오직 시민의 삶과 서울의 미래에 집중해야 하는 자리"로, 자신도 "그 책임에만 전념하겠다는 다짐이었다"고 해명했습니다.그러면서 "박 전 시장의 고뇌를 지켜보며 너무도 안타깝게 생각했다"고 덧붙였습니다.