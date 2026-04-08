[자막뉴스] 친구 집단 성폭행 촬영한 15살 김 군…한국에선 촉법? 미국 판사는 안 봐준다

미국 라스베이거스의 한 사립학교 수학여행 도중 발생한 학생들의 집단 성폭행 사건과 관련해 10대 한인 남학생이 재판에 넘겨졌습니다.



현지에서는 사건의 중대성을 이유로 해당 사건을 성인 법정에서 다루기로 했는데 오는 14일 첫 공판이 열립니다.



최근 미 라스베가스 현지 언론에 따르면 클라크 카운티 대배심은 현지시간 지난 3일 15살 한국인 김 모 군을 아동 성착취물 소지와 아동 학대 및 방임 혐의로 기소하기로 결정했습니다.



김 군 등 같은 학교 학생 4명은 지난해 4월 남미 코스타리카 수학여행 도중 다른 학생 1명을 집단 성폭행하고 이 과정을 촬영하거나 공유한 혐의를 받습니다.



앞서 지난 1월 대배심은 성착취 영상을 직접 촬영한 학생으로 파악된 15살 본 그리피스를 아동 성착취물 소지 혐의로 기소하기로 결정했는데, 기소장에는 소셜미디어에 게재됐던 것으로 보이는 2분 15초 분량의 영상이 포함된 것으로 알려졌습니다.



김 군은 그리피스의 공동 피고인으로 추가 기소됐습니다.



학교 측은 성명을 통해 "학생들과 관련된 심각한 혐의를 인지하고 있다"면서 "우리는 이러한 혐의를 매우 심각하게 받아들이고 즉시 법 집행 기관에 보고했다"고 밝혔습니다.



이 학교는 연간 학비가 3만 2500달러, 우리돈으로 약 5천만 원에 달하는 학교인 것으로 알려졌습니다.



두 학생은 당초 소년 법원에서 심리를 받을 예정이었지만 재판부는 "너무나도 심각하고 잔혹하며 극도로 충격적인 범죄"라고 판단해 사건을 성인 법정으로 이관했습니다.



그리피스는 무죄를 주장하고 있고, 김 군은 아직 입장을 밝히지 않고 있습니다.



현재 김 군은 보석금 3만 달러, 한화 약 4500만 원을 내고 석방된 상태입니다.



두 사람은 오는 14일 열리는 첫 공판에 출석할 예정입니다.



(취재: 김민정, 영상편집: 김나온, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)