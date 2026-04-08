박지훈, 곤룡포 벗고 조리복 입었다…'취사병 전설이 되다' 포스터 공개

이미지 확대하기

'천만 배우' 박지훈이 '취사병'이 되어 돌아온다.오는 5월 11일 저녁 8시 50분에 티빙과 tvN에서 첫 공개될 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'(극본 최룡, 연출 조남형)는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재가 '전설의 취사병'으로 거듭나는 과정을 그린 드라마다. 동명의 웹툰을 원작으로 하는 이 드라마는 영화 '왕과 사는 남자'로 천만 배우 반열에 오른 박지훈의 차기작으로 관심을 모으고 있다.이런 가운데 8일 드라마 측은 곤룡포를 벗고 조리복을 입은 박지훈의 모습이 담긴 취사병 강성재의 포스터를 공개했다.포스터 속에는 "총 대신 식칼! 탄띠 대신 앞치마!"란 문구와 함께 연병장이 아닌 주방에 위치한 취사병 강성재(박지훈 분)의 늠름한 모습이 담겨있다. 스마일 배지를 단 관심병사 타이틀이 무색하게 화구 위에서 노련하게 웍질 중인 강성재의 눈빛에선 이유 있는 자신감이 느껴진다.특히 강성재 주위로 떠오른 가상의 퀘스트 창이 눈길을 끈다. '환영합니다, 용사님 지금부터 요리사의 길을 시작합니다'란 문구로 '취사병 강성재'의 첫 발을 알리고 있는 것. 게임을 연상시키는 퀘스트 창의 정체가 궁금해지는 상황 속, 부대원 모두의 입맛을 홀릴 전설의 취사병 탄생이 기대되고 있다.[사진 제공: 티빙]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)