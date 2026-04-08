휴전에 증시 급등…코스피·코스닥 매수 사이드카 잇따라 발동

▲ 8일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피가 표시되고 있다.

미국과 이란이 2주간 휴전에 사실상 합의한 가운데 오늘(8일) 장 초반 유가증권시장과 코스닥 시장에서 매수 사이드카가 잇따라 가동됐습니다.한국거래소는 오늘 오전 9시 6분 2초를 기해 유가증권시장 프로그램 매수호가의 효력을 일시 정지하는 사이드카 조치가 내려졌다고 공시했습니다.당시 코스피200 선물지수는 전 거래일보다 51.35포인트, 6.23% 급등한 875.45를 기록했습니다.코스피 사이드카는 코스피200 선물 가격이 기준가 대비 5% 이상 상승한 상태가 1분간 지속될 경우 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지시키는 장치입니다.이어 오전 9시 13분 52초쯤에는 코스닥150 선물과 현물지수 상승에 따라 코스닥 시장에서도 같은 조치가 시행돼 프로그램 매수호가의 효력이 5분간 정지됐습니다.당시 코스닥150 선물가격은 전일 종가보다 110.00포인트, 6.16% 오른 1,893.20이었습니다.코스닥150 현물지수도 97.96포인트, 5.49% 상승한 1,881.76을 기록했습니다.코스닥 사이드카는 코스닥150 선물 가격이 기준가 대비 6% 이상 상승하고, 코스닥150 지수가 직전 거래일 대비 3% 이상 올라 이 같은 흐름이 1분간 동시에 유지될 경우 발동됩니다.유가증권시장과 코스닥 시장에서 매수 사이드카가 동시에 시행된 것은 지난 1일 이후 7일 만입니다.(사진=연합뉴스)