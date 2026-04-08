뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

휴전에 증시 급등…코스피·코스닥 매수 사이드카 잇따라 발동

이성훈 기자
작성 2026.04.08 10:04 조회수
휴전에 증시 급등…코스피·코스닥 매수 사이드카 잇따라 발동
▲ 8일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피가 표시되고 있다.

미국과 이란이 2주간 휴전에 사실상 합의한 가운데 오늘(8일) 장 초반 유가증권시장과 코스닥 시장에서 매수 사이드카가 잇따라 가동됐습니다.

한국거래소는 오늘 오전 9시 6분 2초를 기해 유가증권시장 프로그램 매수호가의 효력을 일시 정지하는 사이드카 조치가 내려졌다고 공시했습니다.

당시 코스피200 선물지수는 전 거래일보다 51.35포인트, 6.23% 급등한 875.45를 기록했습니다.

코스피 사이드카는 코스피200 선물 가격이 기준가 대비 5% 이상 상승한 상태가 1분간 지속될 경우 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지시키는 장치입니다.

이어 오전 9시 13분 52초쯤에는 코스닥150 선물과 현물지수 상승에 따라 코스닥 시장에서도 같은 조치가 시행돼 프로그램 매수호가의 효력이 5분간 정지됐습니다.

당시 코스닥150 선물가격은 전일 종가보다 110.00포인트, 6.16% 오른 1,893.20이었습니다.

코스닥150 현물지수도 97.96포인트, 5.49% 상승한 1,881.76을 기록했습니다.

코스닥 사이드카는 코스닥150 선물 가격이 기준가 대비 6% 이상 상승하고, 코스닥150 지수가 직전 거래일 대비 3% 이상 올라 이 같은 흐름이 1분간 동시에 유지될 경우 발동됩니다.

유가증권시장과 코스닥 시장에서 매수 사이드카가 동시에 시행된 것은 지난 1일 이후 7일 만입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지