'조선 악녀' 임지연, 21세기 대한민국에 떨어지다…'멋진 신세계', 티저 포스터 공개

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'멋진 신세계'가 첫 방송일을 오는 5월 8일로 확정 짓고, 주인공 임지연의 티저 포스터를 공개했다.SBS 새 금토드라마 '멋진 신세계(극본 강현주, 연출 한태섭)는 희대의 조선 악녀 강단심(임지연 분)의 영혼이 씌인 무명배우 신서리(임지연 분)와 자본주의의 괴물이라 불리는 악질재벌 차세계(허남준 분)의 일촉즉발 전쟁 같은 로맨스 코미디 드라마다. 드라마 '스토브리그', '치얼업' 등을 연출한 한태섭 감독과 신예 강현주 작가가 의기투합한다.8일 '멋진 신세계' 측은 21세기 신세계를 만난 '조선악녀' 임지연의 모습을 담은 티저 포스터를 공개했다.공개된 티저 포스터 속 임지연은 화려한 자개 병풍을 찢고 나온 듯한 모습으로 시선을 사로잡는다. 마치 한 폭의 미인도를 재현한 듯한 경국지색의 미모가 시선을 사로잡는 동시에, 두 눈을 휘둥그레 뜬 임지연의 표정이 호기심을 자극한다. 이는 21세기 대한민국에 뚝 떨어진 '조선악녀' 신서리의 모습이다.초고층 빌딩과 자동차 등 조선에서는 볼 수 없었던 생소한 풍경에 신서리는 마치 별천지를 마주한 듯 충격과 경이로움을 표정에 고스란히 드러낸다. 21세기로 불시착한 조선악녀 신서리에게 무슨 일이 벌어질지, 모든 게 뒤바뀐 '신세계'에서 생존형 독기로 무장한 조선악녀 신서리는 어떻게 살아남을지 '멋진 신세계'에 대한 궁금증이 커진다.무엇보다 임지연의 코믹한 연기 변신에 기대가 모인다. 이번 '멋진 신세계'에서 임지연은 뒷배 없이도 조선을 뒤흔드는 악녀의 강렬한 카리스마부터 21세기 대한민국에서 살아남기 위해 불쑥 튀어나오는 코믹하고 사랑스러운 생존형 독기까지 완벽히 소화하며 극을 쥐락펴락할 예정이다. 이에 임지연 표 '조선악녀'가 보여줄 파란만장한 21세기 생존기가 담길 '멋진 신세계' 첫 방송에 기대감이 상승한다.SBS 새 금토드라마 '멋진 신세계'는 현재 방영 중인 '신이랑 법률사무소' 후속으로 오는 5월 8일 밤 9시 50분 첫 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)