'서바이벌 최강자' 장동민, 직접 두뇌 게임 설계…넷플릭스 제작 확정

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'서바이벌의 신' 개그맨 장동민이 직접 설계한 두뇌 서바이벌 프로그램이 나온다.넷플릭스가 장동민이 설계하고 '피의 게임' 현정완 PD가 연출하는 두뇌 서바이벌 제작을 확정 짓고 공개 모집을 시작했다.장동민은 '더 지니어스: 블랙 가넷'부터 '더 지니어스: 그랜드 파이널', '소사이어티 게임2', '피의 게임3'까지 두뇌, 정치, 야생, 심리 등 어떤 변수의 게임에서도 진화를 거듭하며 4번의 서바이벌 우승을 거머쥔 현존 서바이벌 최강자다. 그런 그가 이번에 넷플릭스, 현정완 PD와 손을 잡고 더 이상 참가자가 아닌 '설계자'로 나서 생애 최초로 마스터에 도전한다. 그동안의 경험과 노하우를 농축해 모든 게임을 설계하고, 극한의 생존게임이라고 불러도 좋을 만큼 무자비한 두뇌 서바이벌 예능을 선보일 계획이다.'피의 게임' 시리즈 현정완 PD가 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들을 만난다는 점 역시 이목을 집중시킨다. 현정완 PD는 극한의 세계관과 치밀한 기획으로 서바이벌 참가자들과 시청자들의 손에 땀을 쥐게 한 연출자다. 이번 서바이벌 예능에서 설계자와의 압도적인 시너지를 통해 예측불허, 통제 불능의 환경과 변수 속에서 고도의 플레이로 살아남아야 하는 극한의 재미를 선사할 것으로 주목받고 있다.장동민의 두뇌 서바이벌은 8일부터 본격적인 참가자 모집에 들어갔다. 공개된 모집 영상은 비장한 표정의 장동민이 음산한 분위기와 함께 등장하며 극한의 생존게임에 대한 기대감을 더한다. '살아남거나, 지워지거나'라는 강렬한 문구와 휴대전화에 도착한 '자신 있습니까?'라는 도발적인 메시지는 장동민의 위험한 초대에 응할 도전자가 누가 될지 궁금증을 자극한다.장동민은 "게임의 세계에서 제작진은 절대 알 수 없는 사각지대가 존재한다. 직접 이겨본 자만이 알 수 있는 틈새를 채워보겠다. 모든 경험과 노하우를 쏟아부어 두뇌 서바이벌 애청자들이 즐겁게 시청할 수 있는 작품을 선보이겠다"라고 포부를 밝히며 "출연자도, 시청자도 어떠한 상상을 해도 그 이상일 것이다"​라며 자신감을 내비쳤다.현정완 PD 또한 "승부에 모든 걸 걸어본 사람, 지느니 차라리 판을 엎어버리는 사람, 그런 '진짜'들이 왔으면 좋겠다. 많은 지원과 기대 부탁드린다"라고 전했다.[사진=넷플릭스]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)