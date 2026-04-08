'유치원 교사 패러디' 이수지, '웃긴데 안 웃겨' 직장인 비애 담았다

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개그우먼 이수지가 유치원 교사 캐릭터로 변신했다. 웃음을 유발할 정도로 현실적인 연기를 펼쳤지만 유치원 일선에서 일하는 교사들의 고된 일상과 고충을 담아 "웃기지만 웃을 수 없다"는 반응이 이어지고 있다.최근 유튜브 채널 '핫이슈지'를 통해 공개된 '유치원 교사 이민지 씨의 끝나지 않는 24시간' 콘텐츠는 공개 직후 하루 만에 60만 넘는 조회수와 5000개 이상의 댓글이 달리며 큰 관심을 모았다.영상은 유치원 교사의 하루를 따라가며, 새벽 출근부터 야간 돌봄까지 이어지는 고강도 노동 환경을 사실적으로 담아냈다.영상 속 이수지는 '이민지 교사'로 분해 이른 새벽부터 아이들을 맞이하고, 학부모들의 요구에 일일이 대응하는 모습을 연기했다. 아이들의 성향, 식습관, 피부 상태 등 세세한 요청은 물론 사생활을 넘나드는 질문까지 감내해야 하는 현실이 그려졌다. 친절한 말투를 유지해야 하는 상황 속에서도 끊임없이 이어지는 민원과 요구는 교사의 감정 노동을 적나라하게 보여준다.수업 시간에도 상황은 녹록지 않다. 율동과 놀이 수업을 진행하는 와중에도 아이들의 돌발 행동, 다툼 중재, 화장실 요청 등이 동시에 발생하며 쉴 틈 없는 하루가 이어진다. 점심시간조차 아이들을 챙기느라 제대로 쉬지 못하고, 이후에도 역할놀이·사진 촬영·놀이 지도 등 업무가 계속된다.특히 학부모의 민원으로 외모까지 지적받는 장면은 현실을 떠올리게 하며 시청자들의 공감을 샀다. 이민지 씨는 "어머님이 아이폰 사진 감성이 좋다고 해서 36개월 할부로 아이폰을 구입해서 아이들 사진을 찍어주고 있다."고 말하기도 했다.업무는 오후에도 끝나지 않는다. 야간 돌봄까지 이어지며 늦은 밤까지 아이들을 돌봤다. 저녁 8시까지 오겠다는 학부모가 야근이 생겼다며 2시간이 넘어서 도착한 뒤에도 제대로 사과하지 않는 모습에서 많은 누리꾼들이 분노하기도 했다.마지막 하원 이후에도 이민지 씨는 교실 정리와 수업 준비, 기록 업무를 이어간다. 사실상 '24시간 노동'에 가까운 구조가 드러나면서 단순한 코미디를 넘어 사회적 메시지를 던졌다는 평가가 나온다.실제 댓글 창에는 "이건 코미디가 아니라 고발 다큐다", "현직 교사인데 현실은 더 심하다", "눈물이 난다" 등 현장 종사자들의 공감이 이어졌다. 일부 시청자들은 최근 발생한 유치원 교사 사망 사건을 떠올렸다는 반응도 보였다.앞서 부천 유치원 교사 사망 사건에서는 20대 교사가 고열에도 불구하고 근무를 이어가다 결국 사망한 사실이 알려지며 사회적 파장이 일었다. 해당 사건 이후 유치원 교사의 노동 환경과 대체 인력 부족 문제 등이 공론화된 바 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)