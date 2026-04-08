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전은수 "이 대통령 립서비스 안 해…'장동혁에 자주 뵙자' 제안 진심"

박예린 기자
작성 2026.04.08 09:44 조회수
전은수 "이 대통령 립서비스 안 해…'장동혁에 자주 뵙자' 제안 진심"
▲ 전은수 신임 대변인이 3일 청와대 춘추관에서 출퇴근 시간대 대중교통 혼잡 완화 대책 관련 브리핑을 하고 있다.

전은수 청와대 대변인은 오늘(8일) 이재명 대통령이 전날 국민의힘 장동혁 대표에게 '자주 뵙고 싶다'고 한 것에 대해 "대통령은 '립서비스'를 하지 않는다"며 "진심이라고 느껴진다"고 말했습니다.

전 대변인은 이날 SBS 라디오에 출연해 "지난번에도 (여야정) 회담을 계속하고자 하셨고 (평소에도) '어느 한 편의 대통령이 아니라 모두의 대통령'이라고 얘기를 하신다"며 이같이 설명했습니다.

다만 장 대표와의 만남이 정기적으로 이뤄질 수 있느냐는 질문에는 "정례화될지, 비정례로 자주 만나게 될지 잘 모르겠다"고 답했습니다.

'연임·중임을 하지 않겠다고 선언해달라'고 장 대표가 요구한 것에 대해서는 "(이 대통령이) 잘 듣고 이야기를 나눴다고 보시면 될 것"이라며 "'그렇다, 아니다'라고 하는 상황은 아니었던 것 같다"고 설명했습니다.

민주당이 6·3 지방선거 후보자 경선 과정에서 이 대통령의 취임 전 사진과 영상을 사용하지 못하도록 지침을 내린 것이 청와대의 요청에 따른 것이었다는 언론 보도에는 "당에서 하는 문제"라면서도 "청와대 요청이라고 말씀드리기는 어려울 것 같다"고 밝혔습니다.

전 대변인은 민주당 김상욱 의원이 울산시장 최종후보로 확정되면서 공석이 된 울산 남구갑 지역구에 출마할 가능성이 있냐는 질문에는 "(인사) 결재 창에 온기가 아직 마르지 않았다"며 "이재명 정부의 성공을 위해 노력하겠다"고 답했습니다.

(사진=연합뉴스)
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