방탄소년단, 돌아오자마자 판 뒤집었다…'핫 100' 10곡 차트인

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방탄소년단이 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'으로 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100'에 2주 연속 대거 진입시키며 글로벌 영향력을 다시 한번 입증했다.7일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트(4월 11일 자)에 따르면 타이틀곡 'SWIM'은 '핫 100' 2위에 올랐다. 앞서 1위로 데뷔한 데 이어 2주째 최상위권을 유지한 것으로, 꾸준한 대중성과 화제성을 동시에 증명했다.특히 이번 앨범 수록곡 가운데 총 10곡이 '핫 100'에 동시 진입하는 성과를 거뒀다. 'SWIM'을 비롯해 'Body to Body'(42위),'Hooligan'(64위), 'NORMAL'(73위), 'FYA'(74위), '2.0'(75위), 'Aliens'(84위), 'Like Animals'(90위), 'they don't know 'bout us'(94위), 'Merry Go Round'(96위)까지 줄줄이 이름을 올렸다.방탄소년단은 지난주에 이어 '아티스트 100', '디지털 송 세일즈', '톱 앨범 세일즈', '빌보드 200' 등 주요 차트에서도 정상을 차지했다. 특히 '빌보드 200' 2주 연속 1위는 한국 가수 최초 기록으로 의미를 더한다.앞서 방탄소년단은 'SWIM'으로 '핫 100' 1위를 차지한 직후 팬 소통 라이브를 통해 "기절하듯 잠들었다가 일어나 보니 난리가 나 있었다"며 솔직한 소감을 전한 바 있다. 군 전역 이후 첫 앨범으로 거둔 성과라는 점에서 멤버들 역시 남다른 의미를 강조했다.정규 5집 '아리랑'은 약 3년 9개월 만에 선보인 신보로, 보편적인 감정을 깊이 있게 풀어낸 작품이다. 타이틀곡 'SWIM'은 삶의 역경 속에서도 멈추지 않고 나아가겠다는 메시지를 담았으며, 멤버 알엠이 작사 전반에 참여해 진정성을 더했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)