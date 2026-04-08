[자막뉴스] 호르무즈보다 빨리 열린 주식창…'2주 휴전' 속보에 코스피 '폭등' 매수사이드카 발동

개장 직전 전해진 이란 전쟁의 2주간 휴전 소식에 코스피가 5~6%대 급등세를 기록하며 개장 6분 만에 '매수 사이드카'가 발동됐습니다.



코스피는 오늘 오전 9시 현재 5.64% 급등한 5804.70로 개장하며 5800선대를 탈환했습니다.



한국거래소는 오늘 오전 9시6분 2초를 기해 유가증권시장에 매수사이드카가 발동됐다고 공시했습니다. 매수사이드카는 프로그램매수를 5분간 중단해 변동성을 완화하는 장치로 코스피200 선물이 전장보다 5% 오른 상태가 1분간 지속되면 발동됩니다.



이미 장 시작 전 휴전과 관련한 소식이 전해지며 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 5%대, 6%대 크게 오르는 등 코스피의 강한 상승 출발을 예고하기도 했습니다.



코스닥 지수도 전일 대비 4.61% 오른 1,084.57에 개장했습니다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가 대비 24.3원 내린 1,479.9원에 주간거래를 시작했습니다.



치솟던 국제유가 역시 급락세로 돌아섰습니다.



서부텍사스산원유 기준 배럴당 100달러를 하회했습니다.



한국시간으로 오늘 오전 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 호르무즈 해협을 개방하는 조건 등으로 2주간의 공격 중단에 동의했다고 밝혔습니다.



이는 트럼프 대통령이 설정한 협상 마감 시한을 불과 1시간 30분 앞두고 극적 타결된 것입니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)