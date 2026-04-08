미·이란, 2주간 '휴전·호르무즈 개방' 사실상 합의…파국 피했다

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

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미국과 이란이 전쟁 39일째인 7일(현지 시각) 2주간의 휴전에 사실상 합의했습니다.2주간 이란의 호르무즈 해협 개방을 조건으로 미국은 대이란 공격을 중단하는 데 양측이 동의한 것입니다.도널드 트럼프 미국 대통령이 제시한 협상 시한이 끝나기 불과 90분 전에 휴전이 발표된 것으로, 중대 확전 갈림길에서 2주 휴전이라는 잠정적 출구가 가까스로 마련됐습니다.미국과 이란의 견해차가 여전히 클 것으로 예상되는 가운데 대대적 확전이라는 최악의 상황을 피하는 데 양측의 이해관계가 맞은 셈입니다.이번 휴전 동의를 토대로 양측이 종전까지 이룰 수 있을지가 최대 관건입니다.트럼프 대통령은 이날 오후 6시 32분 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 "이란이 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이고 안전한 개방에 동의하는 조건으로 나는 이란에 대한 폭격과 공격을 2주간 중단하는 데 동의한다"라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이것이 양쪽 모두에 적용되는 '휴전'이 될 것이라고 강조했습니다.그동안 이란의 발전소 등 에너지 인프라와 교량 등에 대한 공격을 경고했다가 유예하기를 반복했던 트럼프 대통령은 이번에 '폭격과 공격의 중단', '휴전' 등을 언급하며 2주 동안은 에너지 인프라 수준을 넘어선 전면적 휴전에 들어갈 것임을 시사했습니다.트럼프 대통령은 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리와 아신 무늬를 국방군 총사령관과의 논의 중 파괴적인 무력행사를 보류해달라는 요청을 받고 이같이 결정한 것이라고 전했습니다.그러면서 "그렇게 하는 이유는 우리가 이미 모든 군사적 목표를 초과 달성했고 이란과 중동의 장기적 평화와 관련한 분명한 합의에 매우 근접했기 때문"이라고 주장했습니다.트럼프 대통령은 이란으로부터 10개 항으로 된 제안서를 받았으며 이것이 협상을 위한 실행 가능한 토대가 될 것으로 믿는다고 했습니다.이어 과거 논쟁의 대상이었던 다양한 사안의 거의 전부에 대해 미국과 이란이 합의에 이르렀으나 휴전 기간인 2주 동안 합의가 성사되고 마무리될 것이라고 내다봤습니다.10개 항에는 이번 전쟁의 종전 및 향후 불가침 공약, 이란 핵 문제 해법, 호르무즈 해협에 대한 향후 관리 방안 등이 포함될 것으로 예상됩니다.트럼프 대통령은 "미국의 대통령으로서, 중동의 국가들을 대표해 오랜 문제가 해결에 가까워져 영광으로 생각한다"라고 덧붙였습니다.이란 역시 휴전안을 수용한 것으로 보입니다.미 일간 뉴욕타임스는 이란 당국자 3명을 인용, "이란이 2주 휴전안을 받아들였으며 아야 틀라 모자 타바 하메네이가 승인했다"라고 전했습니다.아바스 아라그치 이란 외무장관은 2주간 호르무즈 해협의 안전한 통행이 가능할 것이라고 밝혔습니다.백악관 당국자는 호르무즈 해협이 열리는 대로 휴전이 발효될 것이라고 미 온라인 매체 악시오스에 전했습니다.이스라엘도 휴전에 동의한 것으로 전해졌습니다.이에 따라 미국의 궤멸적 타격 위협으로 긴장이 최고조에 달한 이란 전쟁 개전(미국 현지 시각 2월 28일) 38일 만에 2주 휴전이라는 극적 돌파구가 마련되면서 중대한 국면 전환이 이뤄졌습니다.이날 샤리프 총리가 협상 시한 마감 약 5시간 전 미국의 공격 중단과 이란의 호르무즈 해협 개방을 토대로 한 2주간의 휴전을 제안하면서 휴전 논의가 급물살을 탈 수 있다는 전망이 고개를 들었습니다.샤리프 총리의 제안에 대해 백악관에서 "트럼프 대통령이 인지하고 있고 곧 답변이 나올 것"이라고 반응하고 이란 고위 당국자도 긍정적으로 검토하고 있다는 입장을 내놓으면서 양쪽의 교감 하에 2주 휴전안이 공식화된 것 아니냐는 관측도 나왔습니다.결국 트럼프 대통령이 미 동부 시간 기준으로 이날 오후 8시까지 설정해 뒀던 협상 시한 마감 90분 전에 트루스소셜 게시물로 2주 휴전안 수용을 알렸습니다.트럼프 대통령은 시한이 지나면 곧바로 이란의 핵심 인프라 타격에 들어가 이란을 없애버리겠다며 압박 강도를 최고조로 끌어올린 상태였습니다.미국과 이란의 협상은 10일 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 열립니다.중재국을 끼고 협상했던 지금까지와 달리 직접적이고 집중적 협상이 이뤄질 가능성이 커 종전으로 이어질지가 최대 관심사입니다.(사진=AP, 연합뉴스)