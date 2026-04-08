월 경상흑자 232억 달러…반도체 등 수출 호조에 '역대 최대'

▲ 반도체 수출 호조

반도체 등 수출 호조 덕에 지난 2월 우리나라가 국제 교역에서 약 35조 원에 이르는 역대 최대 흑자를 거뒀습니다.한국은행이 오늘(8일) 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 올해 2월 경상수지는 231억 9천만 달러(약 34조 7천억 원) 흑자로 집계됐습니다.월간 기준으로 최대 기록이고, 2000년대 들어 두 번째로 긴 34개월 연속 흑자 기조도 이어졌습니다.이에 따라 올해 들어 1월과 2월 누적 경상수지 흑자(364억 5천만 달러)도 작년 같은 기간(99억 달러)의 약 3.7 배에 이르렀습니다.2월 경상수지를 항목별로 보면, 상품수지 흑자(233억 6천만 달러) 역시 작년 동월(89억 8천만 달러)의 2.6 배로 역대 가장 많았습니다.수출(703억 7천만 달러)은 1년 전보다 29.9%나 늘었습니다.설 연휴에 따른 조업일수 감소에도 불구하고 반도체 등 정보기술(IT) 품목의 수출 호조가 이어졌기 때문입니다.품목별로는 통관 기준으로 컴퓨터 주변기기(183.6%), 반도체(157.9%), 무선통신기기(23.0%) 등이 급증했습니다.반대로 승용차(-22.9%)·기계류 정밀 기기(-13.5%)·화학공업 제품(-7.4%) 등은 뒷걸음쳤습니다.지역별로는 동남아(54.6%)·중국(34.1%)·미국(28.5%) 등에서 수출이 호조를 보였습니다.수입(470억 달러)은 4% 증가하는 데 그쳤습니다.에너지 가격 하락과 함께 석유제품(-21.0%)·원유(-11.4%)·화학공업 제품(-5.7%) 등 원자재 수입이 2.0% 줄었습니다.2월 말 발발한 이란 전쟁의 영향이 아직 반영되지 않은 결과입니다.자본재 수입의 경우 정보통신기기(53.8%)·반도체 제조 장비(34.2%)·반도체(19.1%) 등을 중심으로 16.7% 불었고, 소비재 수입도 금(46.2%)·승용차(58.6%) 위주로 13.6% 증가했습니다.서비스수지는 18억 6천만 달러 적자로 집계됐습니다.다만 적자 규모는 작년 동월(-33억 8천만 달러)이나 전월(-38억 달러)보다 작았습니다.서비스수지 가운데 여행수지가 12억 6천만 달러 적자를 기록했습니다.증권투자에서는 내국인의 해외투자가 주식을 중심으로 86억 4천만 달러 늘었지만, 외국인의 국내 투자가 주식을 중심으로 119억 4천만 달러 감소했습니다.특히 국내 주가 상승에 따른 차익실현 매도 등으로 외국인의 국내 주식 투자 감소 폭(-132억 7천만 달러)이 역대 가장 컸습니다.