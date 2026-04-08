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토론토 폰세, 결국 수술대로…사실상 '시즌 아웃'

전영민 기자
작성 2026.04.08 08:11 조회수
토론토 폰세, 결국 수술대로…사실상 '시즌 아웃'
▲ 지난 3월 31일 경기하는 폰세

지난해 한국프로야구 최우수선수(MVP) 출신 코디 폰세(31·토론토 블루제이스)가 결국 수술대에 오릅니다.

오늘(8일) AP통신에 따르면 폰세는 다음 주 오른쪽 무릎 전방십자인대 치료를 위한 수술을 받을 예정입니다.

재활 기간은 최소 6개월 정도가 걸릴 전망으로, 사실상 시즌 아웃입니다.

폰세는 지난달 31일 캐나다 토론토 로저스 센터에서 열린 2026 MLB 콜로라도 로키스와 홈 경기에 선발 등판해 3회 수비 중 내야 땅볼을 처리하다 오른쪽 무릎을 다쳤습니다.

쓰러진 그는 카트를 타고 이동했습니다.

폰세는 지난해 KBO리그 한화 이글스 소속으로 팀의 한국시리즈를 이끌고 MVP에 오르는 등 특급 성적을 거뒀습니다.

정규리그에서 17승 1패, 평균자책점 1.89, 252탈삼진을 기록한 뒤 MLB 토론토와 계약기간 3년, 총액 3천만 달러에 계약했습니다.

시범경기에서 5경기 선발 출전해 13.2이닝 동안 7피안타 4사사구 12탈삼진 평균자책점 0.66을 기록하면서 토론토 4선발 자리를 꿰찼습니다.

하지만 5년 만의 복귀 경기였던 정규리그 첫 등판에서 불의의 부상으로 쓰러졌습니다.

(사진=연합뉴스)
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