'김민재 결장' 뮌헨, 레알 마드리드와 UCL 8강 1차전 2:1 승리

▲ 세리머니 중인 바이에른 뮌헨의 공격수 해리 케인

축구 국가대표 수비수 김민재가 벤치에서 대기한 바이에른 뮌헨(독일)이 레알 마드리드(스페인)와 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 8강 1차전 원정에서 승리해 4강 진출의 파란불을 켰습니다.뮌헨은 오늘(8일) 스페인 마드리드의 산티아고 베르나베우에서 열린 대회 8강 1차전 원정에서 루이스 디아스와 해리 케인의 연속골을 앞세워 킬리안 음바페가 골 맛을 본 레알 마드리드를 2대 1로 물리쳤습니다.1차전 원정에서 이긴 뮌헨은 오는 16일 홈에서 예정된 2차전을 앞두고 준결승 진출의 유리한 고지에 올랐습니다.뮌헨은 요나탄 타와 다요 우파메카노를 중앙 수비수 조합으로 풀타임 출전시키면서 대기 명단에 이름을 올린 김민재는 끝내 출전 기회를 잡지 못했습니다.뮌헨은 레알 마드리드를 상대로 전반 41분 디아스의 선제골이 터지며 기선 제압에 성공했습니다.역습 과정에서 세르주 그나브리가 내준 침투 패스를 케인이 받아 다시 그나브리에게 돌려줬고, 그나브리는 페널티지역 정면으로 쇄도한 디아스에게 정확한 패스를 전달했습니다.디아스는 페널티지역 정면에서 오른발 슈팅으로 득점포를 완성했습니다.전반을 1대 0으로 마친 뮌헨은 후반 시작 1분 만에 페널티지역 오른쪽 부근으로 파고든 마이클 올리세가 볼을 내주자 케인이 페널티아크 정면에서 오른발 슈팅으로 추가 골을 꽂고 스코어를 2대 0으로 벌렸습니다.반격에 나선 레알 마드리드는 후반 29분 페널티지역 오른쪽을 뚫은 트렌트 알렉산더아널드의 땅볼 크로스를 음바페가 골 지역 왼쪽으로 뛰어들며 왼발로 방향을 바꿔 득점에 성공하며 2대 1로 추격했습니다.하지만 뮌헨은 레알 마드리드에 추가 실점을 허용하지 않고 1골 차 승리를 매조지며 4강 진출에 한 발짝 다가섰습니다.또 다른 8강전에선 아스널(잉글랜드)이 원정에서 스포르팅(포르투갈)을 상대로 후반 추가 시간 터진 카이 하베르츠의 '극장 골'을 앞세워 1대 0 승리를 거두면서 오는 16일 예정된 2차전 홈 경기를 앞두고 준결승 진출의 기대감을 높였습니다.전반을 득점 없이 마친 아스널은 무승부의 향기가 짙어지던 후반 추가시간 1분 극적인 결승 골을 폭발했습니다.왼쪽 측면에서 기회를 엿보던 가브리엘 마르티넬리가 중원으로 이동하며 페널티지역 정면으로 절묘한 침투 패스를 넣어줬고, 마르티넬리와 눈빛 교환을 마친 하베르츠가 재빨리 파고들며 오른발로 볼을 잡아 왼발 슈팅으로 득점에 성공했습니다.하베르츠의 득점은 결승 골이 됐고, 아스널은 원정에서 1대 0 승리를 완성했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)