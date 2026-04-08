"국내 기업 역사상 최대"…삼전 1분기 영업익 57조

<앵커>



삼성전자가 올해 1분기 영업 이익을 57조 원이나 냈습니다. 우리 기업 역사상 최대치고 전 세계를 봐도 애플과 엔비디아, 마이크로소프트를 빼면 이 정도 영업이익을 낸 기업은 없습니다.



이태권 기자입니다.



<기자>



삼성전자는 올해 1분기 영업이익이 57조 2천억 원으로 전년 동기 대비 755% 증가했다고 공시했습니다.



지난해 삼성전자의 연간 영업이익 43조 원을 훌쩍 넘긴 수치이자 한국 기업 사상 최대 분기 이익입니다.



매출액도 지난해 같은 기간보다 68% 늘어난 133조 원으로, 사상 처음으로 100조 원을 돌파했습니다.



최대 실적을 견인한 것은 글로벌 빅테크 기업들의 AI 투자 확대에 따른 메모리 반도체 수요였습니다.



AI 데이터센터에 들어가는 D램과 낸드 등이 품귀 현상을 빚으며 가격이 가파르게 올랐고, 올 1분기부터는 차세대 고대역메모리인 HBM4 양산까지 더해져 실적이 급상승한 것입니다.



[안기현/한국반도체산업협회 전무 : HBM (생산)해야 되니까 D램의 규모를 줄일 수밖에 없어요. 그만큼 시장에서 부족해지니까 가격이 뛴 거예요. 수요 공급 문제가 해결될 때까지는 시간이 좀 걸릴 것이다….]



메모리 반도체 공급 병목 현상이 내년까진 이어질 것으로 예상되는 가운데, 증권가에서는 삼성전자의 올해 영업이익이 300조 원을 넘겨 엔비디아를 넘볼 것이라는 전망까지 나왔습니다.



[노근창/현대차증권 리서치센터장 : (AI의) 학습의 시대보다 추론의 시대에서는 초저지연 수요가 많이 필요하고 그런 초저지연을 제고시키는 데 있어서 가장 좋은 방법은 메모리 반도체를 많이 쓰는 것이기 때문에….]



삼성전자 주가는 시장 전망치를 상회한 깜짝 실적에 개장 직후 5% 가까이 뛰며 20만 원을 넘었고, 차익 실현 매물이 나오며 1.76% 오른 19만 6천500원으로 거래를 마쳤습니다.



코스피는 반도체주들의 강세에도 불구하고 미국과 이란 협상의 불확실성으로 그제(6일)보다 0.82% 오른 5천494를 기록했습니다.



(영상취재 : 강동철, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 강유라)