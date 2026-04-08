국민연금 적립금 1천540조 원 돌파…수익금이 보험료 앞질러

▲ 국민연금

국민의 노후를 책임지는 국민연금 기금 적립금이 1천500조 원을 넘어섰습니다.오늘(8일) 국민연금공단은 2026년 1월말 기준 국민연금 기금 적립금이 1천540조 4천억 원을 기록했다고 밝혔습니다.1988년 기금 설치 이후 2026년 1월까지 쌓인 누적 운용수익금은 총 1천50조 8천억 원에 달합니다.이는 전체 적립금의 68%에 해당하는 수치로, 국민연금이 투자를 통해 스스로 자산을 크게 늘렸다는 사실을 보여줍니다.실제로 국민들이 지금까지 납부한 보험료 등은 총 928조 5천억 원입니다.이 가운데 연금으로 지급하거나, 관리비로 쓴 돈 438조 9천억 원을 제외하면 순수하게 남은 보험료 원금은 489조 6천억 원 수준입니다.결과적으로 현재 쌓여있는 1천540조 원의 자산 중 약 3분의 2가량은 투자를 통해 얻은 셈입니다.국민연금은 2026년 1월 한 달 동안에만 81조 5천억원의 수익을 올렸는데, 주식 중심의 공격적인 자산 배분 전략이 주효했던 것으로 분석됩니다.올해 1월말 기준 국민연금의 투자 비중을 살펴보면, 주식이 58.4%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.이어 채권이 26.0%, 부동산이나 인프라 같은 대체자산이 15.2%를 기록했습니다.과거 채권 위주의 안정적 투자에서 벗어나 주식과 대체투자 비중을 높여 수익성을 극대화하려는 노력이 수치로 나타나고 있는 것으로 풀이됩니다.기금의 운용 구조를 보면 전체 자산의 99.9%인 1천539조3천억 원이 금융부문에 집중돼 있습니다.여기에는 국내외 주식과 채권 등이 포함되고, 나머지 1조 1천억 원은 복지 및 기타 부문에 사용되고 있습니다.지출 측면에서는 기금 설치 이후 현재까지 총 425조 4천억원이 국민에게 연금으로 지급됐습니다.기금을 관리하고 운영하는 데 들어간 비용은 13조 5천억 원이었습니다.