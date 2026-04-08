'동상이몽2' 이상민, "아내는 나를 바꾼 유일한 사람"…김희선 닮은 아내 언급에 '미소'

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이상민이 10살 이하의 아내를 설명했다.7일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 대표 미우새에서 새신랑이 된 이상민이 스페셜 MC로 등장했다.이날 방송에서 이상민은 자신을 "아내 바라기"라고 소개해 눈길을 끌었다.곧 결혼 1주년을 맞이한다는 이상민은 10살 연하 아내에게 어떤 이벤트를 해줄 것이냐는 질문에 "결혼식도 생략하고 맞이하는 첫 기념일이라 뭘 해줘야 될지 모르겠다"라고 했다.이에 패널들은 특별하게 해 줘야 된다고 조언했다. 특히 김구라는 "사실 저도 주례도 없고 축의금도 안 받고 사회도 없이 결혼을 했다. 그래서인지 남의 결혼식만 갔다 오면 그날 분위기가 아주 다운이 된다"라며 결혼기념일만큼은 제대로 준비를 하라고 조언했다.이를 들은 이상민은 "그렇게 서운해하지는 않는데"라고 했다. 하지만 김구라는 "서운해해"라고 딱 잘라 말해 웃음을 자아냈다.이날 이상민은 아내에 대해 "되게 섬세하고 예민하다. 그리고 그냥 넘어갈 얘기도 안 넘어간다"라고 말해 눈길을 끌었다. 또한 아내의 첫인상에 대해 김희선이라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.그리고 그는 "아내가 제 입장에서는 해결사 같은 사람이다. 아무도 나를 바꾸지 못했지만 단 한 사람이 바꿨는데 그게 아내다"라고 아내의 존재에 대해 설명했다.이에 김구라는 "하늘이 이상민에게 선지자를 내려준 것"이라고 했고, 이지혜는 "아내교에 빠진 것 같다"라고 거들어 눈길을 끌었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)