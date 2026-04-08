'틈만나면' 양세형, '영포티' 형 창피하다는 양세찬에 "교정 전 양세찬 피라냐 같았다" 티키타카

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양세찬 양세형 양세브로가 환상의 티키타카를 선보였다.7일 방송된 SBS '틈만 나면'에서는 양세찬, 양세형 양세브로가 틈친구로 등장했다.이날 유재석은 두 사람의 등장에 어느 때보다 밝은 얼굴로 맞이했다. 그리고 그는 양세찬을 향해 "어제 너 그래서 전화 안 받았구나"라고 했고, 양세찬은 일부러 얘기하지 않았다고 말했다.두 사람에게 샌드위치를 건넨 유유형제. 유연석은 샌드위치를 먹는 양세형을 보더니 "종이까지 같이 먹고 있는 줄 알았어"라며 깜짝 놀랐다.이에 양세찬은 "세형이 형 이제 종이는 끊었어요"라고 했고, 양세형은 "예전에는 배고플 때 한 번씩 먹었는데"라고 받아쳤다. 이어 양세형은 "너도 요즘 모래 안 먹지?"라고 했고, 양세찬은 "안 먹지. 탈탈탈 털어먹지 이제"라며 환상의 티키타카를 선보여 웃음을 자아냈다.이날 꾸미고 온 세찬이와 달리 옷에 관심이 없다고 밝힌 양세형. 이를 보던 양세찬은 "요즘 멀리서 보면 형도 아저씨가 다 됐다. 편안한 것만 추구하는데 예전에 골프웨어만 입고 다닐 땐 약간 좀 창피했다"라고 솔직하게 말했다.이에 양세형은 "나도 지금 이야기하면 얘 교정하기 전에 창피했다. 같이 데리고 다니는데 피라냐 같아가지고"라고 너스레를 떨어 폭소를 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)