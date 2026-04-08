"이란 최고지도자, 의식불명으로 직무 불가"

▲ 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자

미국과 전쟁 중 선출된 이란 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 의식 없는 상태로 국내에서 치료받고 있다고 영국 일간 더타임스가 6일(현지시간) 보도했습니다.이 매체는 걸프국에 공유됐다는 외교 문서를 근거로 모즈타바가 이란 중부 시아파 성지도시 곰에서 치료받고 있으며 정권의 어떤 의사 결정에도 참여할 수 없는 상태라고 전했습니다.미국과 이스라엘 측 정보로 작성된 걸로 보이는 이 문건에는 곰에 '1기보다 많은' 거대한 묘를 쓰기 위한 기초작업이 준비되는 걸 정보기관들이 확인했다고 적혀 있습니다.이는 모즈타바의 아버지인 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자 등 가족이 이곳에 함께 묻힐 수 있음을 시사한다고 더타임스는 해석했습니다.아버지 하메네이 부부와 모즈타바의 아내, 아들은 전쟁 첫날인 2월 28일 폭사했습니다.아버지 하메네이 장례식은 시아파 이슬람 애도기간인 40일이 다 되도록 치러지지 않고 있습니다.모즈타바는 지난달 8일 새 최고지도자로 선출된 이후 두 차례 성명을 냈지만 공식 석상에 나서거나 육성을 공개하지는 않았습니다.이 때문에 그가 러시아로 긴급 이송돼 수술받았다는 등 여러 추측이 나왔습니다.피트 헤그세스 미국 국방장관은 지난달 13일 "외모가 훼손된 상태일 가능성이 큰 것을 알고 있다"고 말했습니다.미국은 모즈타바에 최고 1천만 달러(150억 1천300만 원)의 현상금을 내걸었습니다.