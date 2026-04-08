뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'호르무즈 개방 결의안' 부결..중국·러시아 거부

김범주 기자
작성 2026.04.08 06:21 조회수
PIP 닫기
<앵커>

유엔에서는 호르무즈 해협을 다시 열기 위해 군사력을 동원할 수 있다는 내용의 결의안을 표결에 부쳤지만 부결됐습니다. 거부권을 가진 중국과 러시아가 미국에게 책임이 있다면서 반대했습니다.

뉴욕에서 김범주 특파원입니다.

<기자>

호르무즈 봉쇄를 풀기 위해서 무력을 쓸 수 있다는 내용의 결의안이 유엔 안보리에 올라왔습니다.

[압둘라티프 빈 라시드 알 자야니/바레인 외무장관 : 반대하는 나라 있습니까?]

의장국 오른쪽 중국 대사가 손을 들자, 왼쪽 미국 대사는 고개를 돌려버립니다.

이 결의안은 해협을 안전하게 통과하기 위해서 각국이 필요한 모든 수단, 즉 무력 사용을 조율할 수 있다는 내용을 담고 있습니다.

중동 국가들이 의견을 모아서 이번 달 의장국인 바레인이 문구를 썼는데, 이란에 선박들 공격을 중단하라는 요구도 담았습니다.

중국과 러시아는 이 결의안이 불법적인 무력 사용을 승인하는 것이고, 공격을 시작한 미국과 이스라엘에 책임을 묻지 않았다고 공격했습니다.

[바실리 네벤쟈/UN 주재 러시아 대사 : 현재 중동 위기의 진짜 원인, 미국과 이스라엘이 이란 영토를 불법 공격한 것은 전혀 언급하지 않았습니다.]

미국은 중국과 러시아가 이란 편을 든다고 비판했습니다.

[마이크 왈츠/UN 주재 미국 대사 : 이 나라들이 방해 공작으로 안보리를 마비시킬 수 있다는 것을 오랫동안 봐왔습니다. 오늘 거부권 행사는 최악의 행태입니다.]

이런 가운데 유엔 사무총장은 이란 발전소 등을 공격하겠다는 트럼프 대통령 발언들을 공개 비판했습니다.

[스테판 두자리크/유엔 대변인 : 저희는 그 발언들에 대해서 깊은 우려를 표합니다. 민간 기반시설을 파괴하고 민간인을 공격하는 것은 모두 국제법 위반입니다.]

이란 문제를 유엔 무대에서 외교적으로 해결하는 것은 현실적으로 쉽지 않다는 것을 다시 한 번 극명하게 보여준 하루였습니다.

(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 정용화)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김범주 기자 사진
김범주 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지