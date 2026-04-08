[날씨] 내륙 대부분 영하권 아침..한낮 18도 일교차 주의

오늘(8일) 아침도 겉옷으로 체온 조절 잘해주셔야겠습니다.



지도를 보시면 내륙 많은 곳이 영하권 기온을 보이고 있습니다.



현재 김천이 영하 1.6도, 서울 3.9도 보이고 있는데요.



낮부터는 온화한 남서풍 이 유입되면서 오늘 서울이 16도, 김천은 19도까지 오르며 특히 남부 지방을 중심으로 일교차가 무척 크게 벌어지겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 맑겠고 공기 질도 양호해 야외 활동하시기 좋겠습니다.



다만 동해안 지역은 건조주의보가 내려져 있어 불조심해주셔야겠습니다.



현재 기온 살펴보겠습니다.



춘천이 영하 0.4도, 홍성 영하 0.9도, 대구 2.3도, 광주는 1.6도 보이고 있고요.



낮 기온도 보시면 서울 16도, 대구·광주·대전 18도까지 오르겠습니다.



내일과 모레 낮 사이 전국에 비가 내릴 텐데요, 양이 제법 많겠습니다.



특히 이번에도 남해안과 제주를 중심으로 강하고 많은 비가 예상돼 대비해 주셔야겠습니다.



비가 그친 뒤 주말에는 서울의 낮 기온이 24도까지 오르며 포근하겠습니다.



(박세림 기상캐스터)