"개꿈 같은 소리, 적수국 불변"..관계 개선 기대 차단

<앵커>



이재명 대통령의 유감 표명에 대한 북한의 반응이 긍정적이었다는 국내 해석을 두고 북한이 희망 섞인 해몽이라고 평가절하했습니다. 그러면서 북한의 가장 적대적인 적국이라는 한국의 정체성은 변화가 없을 거라고 강조했습니다.



한성희 기자입니다.



<기자>



북한의 이번 담화는 장금철 외무성 제1부상 겸 10국 국장 명의로 어젯밤(7일) 늦게 나왔습니다.



장금철은 지난 6일 김여정 담화의 핵심은 분명한 경고였다면서, 청와대를 포함한 한국 내 각계 분석이 참으로 가관이라고 입을 열었습니다.



이재명 대통령의 무인기 사건 유감 표명에 대해 김정은 위원장이 대범한 자세라고 평했다는 김여정의 담화 이후, 청와대는 남북 정상 간 신속한 상호 의사 확인이 한반도 평화 공존에 기여할 수 있기를 기대한다고 밝힌 바 있습니다.



장금철은 이를 비롯해 한국 측이 개꿈 같은 소리를 한다면 멍청한 바보들의 희망 섞인 해몽이 될 거라면서 거친 표현들을 동원해 선을 그었습니다.



담화의 속내는 뻔뻔스러운 무리 속 괜찮게 솔직한 인간도 있었다는 것이라며, 계속 까불어대면 재미없다는 게 기본 줄거리라고 해석했습니다.



김여정이 대북 인권결의와 관련해 한국을 "동네 개들이 짖어대니 따라 짖는 개들'에 비유했다며, 원색적 표현을 전하기도 했습니다.



그러면서 "가장 적대적 국가인 한국의 정체성은 무슨 말과 행동을 하든, 결단코 변할 수 없다"고 거듭 강조했습니다.



김여정의 담화에 유화적 메시지가 반영됐다는 한국 내 평가에 찬물을 끼얹고, 남북 관계 개선 여지에 대한 기대감을 차단하는 효과를 노린 것으로 보입니다.



한편, 이번 담화를 통해 노동당 통일전선부장이었던 장금철의 외무성 내 공식 직책이 확인됐습니다.



북한이 남북 관계를 적대적 두 국가 관계로 설정함에 따라, 대남 업무가 외교 업무로 재편된 데 따른 것으로 풀이됩니다.



(영상편집 : 오영택)