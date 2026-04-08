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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

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작성 2026.04.08 06:05 조회수
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1. "오늘 한 문명 사라질 것"…하르그섬 군 시설 '맹폭'

트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 시한을 앞두고 "한 문명 전체가 사라질 수 있다"고 위협했습니다. 미군은 이란의 최대 원유 수출 시설이 있는 하르그섬의 군사 시설을 타격했습니다.

2. 발전소·교량 앞 '인간 방패'…"중동 밖까지 보복"

미국의 폭격이 예상되는 이란 곳곳의 발전소와 다리에는 민간인들이 모여서 인간 방패를 만들고 있습니다. 이란은 미국이 정해진 선을 넘는다면 중동을 넘어 다른 지역에까지 보복할 수 있다고 경고했습니다.

3. 서울 평균 2천 원↑…오늘부터 공영주차장 '5부제'

서울 주유소 휘발유 평균 가격이 리터당 2천 원을 넘었습니다. 오늘부터 전국 공영주차장에도 차량 5부제가 시행돼서 끝자리가 3과 8인 차량은 주차할 수 없습니다.

4. 북 "한국, 개꿈 같은 소리"…관계 개선 기대 차단

북한이 이재명 대통령의 유감 표명에 긍정적으로 화답했다는 해석에 대해 북한이 다시 입장을 내고 "개꿈 같은 소리"라고 일축했습니다. 가장 적대적인 국가라는 한국의 정체성은 변화가 없을 거라고 강조했습니다.
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