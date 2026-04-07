트럼프 "오늘밤 한 문명 사라질 것"…시한 앞두고 이란 압박 최고조

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 대통령은 이란과의 협상 시한 당일인 현지시간 7일, "오늘 밤 한 문명(civilization) 전체가 사라져 다시는 되돌릴 수 없을 것"이라며 압박 수위를 끌어올렸습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 이같이 밝힌 뒤 "그런 일이 일어나길 바라지 않지만, 아마 그렇게 될 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 전쟁 중인 이란과의 협상 시한을 미 동부시간 7일 저녁 8시로 제시했습니다.합의 불발 시 이란의 발전소 인프라와 교량 등을 모두 파괴하겠다고 예고한 상태입니다.트럼프 대통령은 이어 "그러나 이제 완전하고 전면적인 정권 교체가 이뤄지고 더 똑똑하고 덜 급진적인 사람들이 주도한다면 어쩌면 혁명적으로 놀라운 일이 일어날 수도 있다"며 "누가 알겠는가"라고 말했습니다.대이란 군사작전을 통해 기존 지도부가 제거된 상황에서 새로운 협상 주체 등장 가능성을 언급하며 협상 타결 여지를 열어둔 것으로 풀이됩니다.트럼프 대통령은 "우리는 오늘 밤 세계의 길고 복잡한 역사에서 가장 중요한 순간 중 하나를 알게 될 것"이라며 "47년간 이어져 온 착취와 부패, 죽음이 마침내 끝날 것"이라고 밝혔습니다.이어 "이란의 위대한 국민들에게 신의 축복이 있기를!"이라며 글을 마무리했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)