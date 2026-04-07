이란 대통령 "1,400만 이란인, 목숨 바칠 준비 됐다"

▲ 마수드 페제시키안 이란 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령의 최후통첩 시한이 하루도 남지 않은 가운데 이란 대통령이 강력한 항전 의지를 밝혔습니다.마수드 페제시키안 이란 대통령은 7일(현지 시간) 자신의 엑스(X) 계정에 "지금까지 1천400만 명 이상의 이란인이 나라를 지키기 위해 목숨을 바칠 준비가 되었음을 선언했다"고 말했습니다.그는 이어 "나 또한 이란을 위해 목숨을 바쳐왔으며 지금도 그리고 앞으로도 조국을 위해 기꺼이 희생할 것"이라고 썼습니다.이란 정부와 군은 바시즈민병대의 온·오프라인 플랫폼을 이용해 미국·이스라엘의 침략에 맞서 국가를 수호하겠다는 서명을 받고 있습니다.페제시키안 대통령이 언급한 1천400만명은 이 서명 운동에 참여한 규모인 것으로 보입니다.페제시키안 대통령의 이날 선언은 미국이 예고한 공습 최후통첩 시한이 임박한 가운데 나왔습니다.트럼프 대통령은 그간 여러 차례 합의 시한을 번복해 오기는 했지만, 전날엔 이란과의 협상 시한을 7일 오후 8시(한국시간 8일 오전 9시)로 못 박으며 합의를 종용했습니다.그는 이란이 미국의 요구 조건을 수용하지 않으면 "나라 전역을 하룻밤 만에 없앨 수 있다"라고도 했습니다.