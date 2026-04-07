[날씨/XR] 아침 0도 안팎 꽃샘추위…잦은 '봄비'까지

쌀쌀한 바람이 분 하루였습니다.



내일(8일) 아침까지도 기온이 0도 안팎까지 떨어져 춥겠는데요, 다만 낮부터는 바람의 방향이 온화한 남서풍으로 바뀌면서 낮에는 포근함이 느껴지겠습니다.



일교차가 무척 크게 벌어지겠습니다.



옷차림 신경 써주셔야겠습니다.



요즘 비 소식이 잦은데요, 모레 목요일에도 비 소식이 있습니다.



이번에도 보시는 것처럼 제주와 남해안을 중심으로 강한 비가 집중되겠습니다.



예상 강수량 보시면 제주 산지에 최고 200mm 이상, 남해안과 지리산 부근에 최고 100mm, 그 밖의 남부 지방에도 20에서 80mm가 예상되고 중부 지방에도 10에서 40mm로 봄비치고는 양이 많겠습니다.



위성 영상 보겠습니다.



오늘 전국 하늘 구름 없이 맑게 드러나 있는데요, 내일도 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압 영향으로 맑다가 밤부터 차차 흐려지겠습니다.



내일 아침 기온 보시면 서울이 2도로 오늘과 비슷하지만, 대구가 1도로 남부 지방은 오늘보다 춥겠습니다.



낮 기온은 서울 15도, 대구가 18도로 오늘보다 높게 오르겠습니다.



목요일에 내리는 비는 금요일 낮에 대부분 그치겠습니다.



비가 그치고 이번 주말 일요일에 서울의 낮 기온이 24도까지 오르면서 올 들어 가장 높은 기온 보이겠습니다.



(남유진 기상캐스터)