뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"손 맞았습니다"…매너·승리 다 잡은 '주장의 품격'

유병민 기자
작성 2026.04.07 21:41 조회수
PIP 닫기
<앵커>

판정 논란 속에 과열 양상으로 치닫던 V리그 챔피언전에서, 현대캐피탈 주장 허수봉 선수가 품격 있는 양심선언으로 실점한 뒤, 직접 역전 드라마를 썼습니다.

매너와 승리를 모두 잡은 장면을 유병민 기자가 소개합니다.

<기자>

현대캐피탈이 지난 4일 원정 2차전에서 판정 논란 속에 역전패하면서,

[필립 블랑/현대캐피탈 감독 : 부끄러운 판정입니다!]

어제(6일) 3차전이 열린 현대캐피탈 홈 경기장엔 심판진을 향한 항의 현수막이 걸렸고, 양 팀 선수단과 팬들까지 판정 하나하나에 날 선 반응을 보였습니다.

그리고 운명의 3세트 22대 22 동점 상황에서, 대한항공 임동혁의 백어택이 코트 밖으로 벗어나자 주심이 아웃 판정을 내렸는데, 허수봉이 손을 번쩍 들며 스스로 터치 아웃을 인정했습니다.

[윤성호/SBS 스포츠 캐스터 : 이 상황에서 주심에게 (공이) 자신의 손에 맞았다고 얘기할 수 있는 선수, 허수봉 외에 누가 있을까요?]

양심선언으로 실점을 택한 뒤 더 높이 날아올랐습니다.

곧바로 연속 득점해 역전을 이끌었고, 강력한 스파이크로 승부에 마침표를 찍은 뒤 당당하게 승리를 즐겼습니다.

[허수봉/현대캐피탈 주장 : 비디오 판독을 해서 상대의 흐름을 끊는 것보다 빨리 인정하고 저희 플레이를 하려고 했던 거 같습니다.]

실력과 매너를 모두 뽐낸 주장을 앞세워 반격에 성공한 현대캐피탈은 내일 천안 홈에서 4차전을 치릅니다.

(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 박정삼)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지