뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'첫 선발' 김혜성, '멀티히트'에 '호수비 쇼'

배정훈 기자
작성 2026.04.07 21:39 조회수
PIP 닫기
<앵커>

메이저리그 LA 다저스의 김혜성 선수가 올 시즌 첫 선발 출전 경기에서 멀티히트에 호수비까지 선보이며 펄펄 날았습니다.

배정훈 기자입니다.

<기자>

어제(6일) 빅리그로 승격돼 오늘 시즌 첫 선발 출전 기회를 잡은 김혜성은 태극기가 그려진 두건을 쓰고 공수주에서 눈부신 활약을 펼쳤습니다.

4회 두 차례 희생번트에 실패하고도 침착하게 볼넷을 골라 나간 뒤, 오타니의 중견수 뜬공 때 상대의 허를 찌르는 주루플레이로 2루로 달렸고, 7회 네 번째 타석에서는 평범한 2루쪽 땅볼을 특유의 빠른 발로 내야 안타로 만들어 시즌 첫 안타를 신고했습니다.

8회 깨끗한 중전 안타를 추가해 시즌 첫 멀티히트를 기록한 김혜성은, 유격수 수비에서도 빛났습니다.

7회, 빗맞은 안타가 될 것 같던 애매한 뜬 공을 전력 질주로 쫓아가며 타구를 등진 채 잡아내 동료들을 깜짝 놀라게 했습니다.

오타니의 시즌 3호포를 포함해 홈런 4방 등 17안타를 터뜨린 다저스가 토론토에 14대 2 대승을 거두고 4연승을 달렸습니다.

어제 삼진 3개를 당하며 침묵했던 샌프란시스코의 이정후는 오늘 필라델피아전에서 이틀 만에 안타를 기록했고, 잘 맞은 타구를 담장 앞에서 잡아내는 좋은 수비도 선보였습니다.

(영상편집 : 황지영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지