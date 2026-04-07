뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

민주 경기지사 후보 추미애 확정…국힘은 또 '추가 공모'

민경호 기자
작성 2026.04.07 21:39 수정 2026.04.07 21:40 조회수
PIP 닫기
<앵커>

민주당이 경기지사 후보로 추미애 의원을 확정했습니다. 반면, 경기지사 공천 방식도 정하지 못한 국민의힘은 추가 공모를 받기로 했습니다.

민경호 기자의 보도입니다.

<기자>

민주당은 지난 사흘간 치러진 경기지사 후보 본경선 결과, 추미애 후보가 한준호, 김동연 후보를 꺾고 후보로 확정됐다고 밝혔습니다.

추 후보가 과반 득표를 하면서 결선 투표는 진행되지 않는단 겁니다.

6선 현역 의원인 추 후보는 민주당 대표와 법무장관을 지냈고, 최근엔 국회 법제사법위원장으로 일했습니다.

[추미애/민주당 경기지사 경선 후보 (어제) : 검찰 개혁을 마주해서 해냈습니다. 그랬듯이 AI 시대 대전환 준비할 수 있는 그런 행정 혁신 (해낼 수 있습니다.)]

국민의힘에선 양향자 최고위원과 함진규 전 의원이 경기지사 후보 공천을 신청한 가운데, 당 지도부가 나서 유승민 전 의원 등의 영입을 시도했지만 결국 불발됐고, 공천관리위원회는 오늘(7일), 이번이 마지막이라면서 또다시 추가 공모를 받겠다고 공지했습니다.

[박덕흠/국민의힘 공천관리위원장 : 전국 최대 광역자치단체인 경기도가 가지는 정치적 상징성 고려할 때 역량 있는 인재들에게 경쟁의 문을 더욱 폭넓게 열어 둬야…]

이런 가운데 민주당은 지난해 11월 한 식사 모임에서 제3자가 비용을 대납했단 의혹을 받는 이원택 전북지사 경선 후보에 대해 긴급 윤리감찰에 착수했습니다.

이 후보는 해당 의혹은 명백한 허위란 입장을 냈고, 경선 경쟁자인 안호영 후보는 조사 결과를 보고 본경선을 치르자고 요구했습니다.

(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 박선수)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
민경호 기자 사진
민경호 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지