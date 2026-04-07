NBA 멤피스, 3점포 '29방'으로 역대 최다 타이기록 세우고도 패배

▲ 멤피스 그리즐리스와 클리블랜드 캐벌리어스의 경기 장면

미국 프로농구(NBA) 멤피스 그리즐리스가 무려 한 경기 29개의 3점슛을 퍼부으며 역대 최다 타이기록을 작성하고도 승리까지 가져오지는 못했습니다.멤피스는 오늘(7일) 미국 테네시주 멤피스의 페덱스 포럼에서 열린 2025-2026 NBA 정규리그 클리블랜드 캐벌리어스와 홈 경기에서 3점 슛 29개를 성공시켰습니다.2020년 밀워키 벅스, 2024년 보스턴 셀틱스가 세운 NBA 역대 단일 경기 최다 3점 슛 기록과 어깨를 나란히 하는 수치입니다.오늘 경기에서 멤피스는 총 9명의 선수가 3점슛을 기록했고, 총 59개를 던져 29개를 적중시키는 49.2％의 높은 적중률을 보였습니다.오히려 2점 슛 성공률(45.7％)보다 3점 슛 성공률이 더 높았을 정도로 신들린 양궁 농구를 선보였습니다.아다마 발과 다리크 화이트헤드가 각각 6개씩의 3점 슛을 꽂아 넣었고, 루카스 윌리엄슨(5개)과 올리비에 맥상스 프로스퍼(4개)도 외곽 화력에 힘을 보탰습니다.하지만 기록적인 외곽포 파상공세에도 불구하고 멤피스는 클리블랜드에 142대 126으로 졌습니다.ESPN에 따르면 한 경기 29개의 3점 슛을 넣고도 패배한 것은 NBA 역사상 처음입니다.2024년 골든스테이트 워리어스가 27개의 3점 슛을 넣고 패배한 것이 종전 '최다 3점슛 성공 패전' 기록입니다.진귀한 기록을 세운 멤피스지만 팀의 최근 흐름은 좋지 못합니다.이번 패배로 멤피스는 최근 20경기에서 18패를 기록하게 됐습니다.멤피스는 오늘 경기 전까지 경기당 평균 13.7개의 3점 슛을 기록 중이었는데, 평소보다 두 배가 넘는 외곽포를 가동하고도 고개를 숙였습니다.(사진=Petre Thomas-Imagn Images, 연합뉴스)