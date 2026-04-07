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삼성전자, 1분기 영업이익 57조 원…1년 치 실적 넘겼다

이태권 기자
작성 2026.04.07 21:06 조회수
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<앵커>

글로벌 AI 수요에 따른 메모리 반도체 호황에 힘입어 삼성전자가 올해 1분기 영업이익 57조 원을 기록했습니다. 지난해 연간 실적을 뛰어넘는 규모로, 우리 기업 역사상 최대 실적입니다.

이태권 기자의 보도입니다.

<기자>

삼성전자는 올해 1분기 영업이익이 57조 2천억 원으로 전년 동기 대비 755% 증가했다고 공시했습니다.

지난해 삼성전자의 연간 영업이익 43조 원을 훌쩍 넘긴 수치이자 한국 기업 사상 최대 분기 이익입니다.

매출액도 지난해 같은 기간보다 68% 늘어난 133조 원으로, 사상 처음으로 100조 원을 돌파했습니다.

최대 실적을 견인한 건 글로벌 빅테크 기업들의 AI 투자 확대에 따른 메모리 반도체 수요였습니다.

AI 데이터센터에 들어가는 D램과 낸드 등이 품귀 현상을 빚으며 가격이 가파르게 올랐고, 올 1분기부터는 차세대 고대역메모리인 HBM4 양산까지 더해져 실적이 급상승한 겁니다.

[안기현/한국반도체산업협회 전무 : HBM (생산)해야 되니까 D램의 규모를 줄일 수밖에 없어요. 그만큼 시장에서 부족해지니까 가격이 뛴 거예요. 수요 공급 문제가 해결될 때까지는 시간이 좀 걸릴 것이다….]

메모리 반도체 공급 병목 현상이 내년까진 이어질 것으로 예상되는 가운데, 증권가에선 삼성전자의 올해 영업이익이 300조 원을 넘겨 엔비디아를 넘볼 것이란 전망까지 나왔습니다.

[노근창/현대차증권 리서치센터장 : (AI의) 학습의 시대보다 추론의 시대에서는 초저지연 수요가 많이 필요하고 그런 초저지연을 제고시키는 데 있어서 가장 좋은 방법은 메모리 반도체를 많이 쓰는 것이기 때문에….]

삼성전자 주가는 시장 전망치를 상회한 깜짝 실적에 개장 직후 5% 가까이 뛰며 20만 원을 넘었고, 차익 실현 매물이 나오며 1.76% 오른 19만 6천500원으로 거래를 마쳤습니다.

코스피는 반도체주들의 강세에도 불구하고 미국과 이란 협상의 불확실성으로 어제(6일)보다 0.82% 오른 5천494를 기록했습니다.

(영상취재 : 강동철, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 강유라)
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