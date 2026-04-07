8일부터 공영주차장 5부제 시행…"안 돼요?" 곳곳 혼선

<앵커>



내일(8일)부터 전국의 공영주차장에서 차량 5부제가 시행됩니다. 승용차뿐 아니라 경차와 하이브리드차도 대상에 포함되는데요. 정부의 에너지 절약 취지에는 공감하면서도, 불편을 우려하는 시민들의 목소리가 적지 않았습니다.



김규리 기자가 취재했습니다.



<기자>



서울 영등포구 한 공영주차장 입구에 내일부터 차량 5부제 시행을 알리는 표지판이 세워졌습니다.



수요일인 내일은 차량 번호가 3번, 8번으로 끝나는 경우 공영주차장을 이용할 수 없는데, 공휴일과 주말은 예외입니다.



기름을 넣지 않는 전기차와 수소차, 장애인, 국가유공자, 생계형 차량들도 포함되지 않습니다.



차량 앞 유리에는 5부제 안내문이 꽂혀있고 주차장 한쪽에는 시행을 알리는 현수막도 걸려있습니다.



이미 구매한 4월 주차 정기권은 5부제 적용 없이 이용할 수 있지만, 5월 정기권부터는 5부제 이행 동의를 받고 판매합니다.



지역 여건 등을 고려해 전국 약 3만 개의 공영주차장 가운데 전통시장이나 주거 밀집 지역 등 일부 주차장에는 적용되지 않습니다.



[시장 상인 : 다행이죠. 지금 그렇지 않아도 경기도 없는데, 5부제까지 이렇게 하면 시장 자체에는 많은 타격이 있죠.]



하지만 제도 시행 바로 전날인데 처음 듣는다는 시민들부터,



[김지은/서울 강남구 : 공영주차장도 5부제로 진행하는 거는 이번에 처음 들었어요. 저는 진짜 처음 듣는 얘기여서 좀 그런 안내가 (부족했어요.)]



생계형 차량에 대한 기준이 불명확하다는 등 우려 섞인 반응이 나왔습니다.



[박상준/서울 양천구 : 저희 같은 경우는 여기 세워놓고 출장을 가야 하는데. 중간에 누가 하루 와서 차를 뺄 수 있는 것도 아닌 거고.]



중동 전쟁 장기화로 인한 고육지책이란 걸 알지만, 대중교통이 상대적으로 발달한 대도시 중심 정책이란 지적도 있습니다.



[충북 청주시민 : 한 번 내렸다가 또 갈아타야 하는 (상황이에요.) 버스를 이용하게 되면 차보다 출퇴근 시간이 2배는 걸립니다.]



내일부터 공공기관에서는 기존 5부제를 2부제로 강화하면서 차량 없이 통근이 어려운 지역에 사는 직원들의 예외 신청도 잇따르고 있습니다.



(영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 박나영, 디자인 : 강유라·황세연, VJ : 노재민)