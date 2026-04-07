"해협 봉쇄로 미국도 영향"…다카이치, 트럼프 반박했다

<앵커>



트럼프는 일본을 향해서도 미국을 돕지 않았다고 비난했습니다. 다카이치 일본 총리는 호르무즈 해협 봉쇄로 미국 휘발윳값도 비싸졌다면서, 동맹국들만의 문제가 아니란 점을 지적했습니다.



도쿄 문준모 특파원입니다.



<기자>



트럼프는 한국에 이어 일본을 콕 집어 미국을 돕지 않은 동맹으로 거론했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 또 누가 도와주지 않았을까요? 일본입니다. 미국은 북한으로부터 그들을 보호하기 위해 5만 명의 병력을 일본에 주둔시키고 있습니다.]



2주 전 워싱턴 미일 정상회담 이후에도 미국의 파병 요구에 응하지 않는 일본에 불쾌함을 표시한 겁니다.



오늘(7일) 의회에 출석한 다카이치 일본 총리는 호르무즈 해협 봉쇄로 미국도 악영향을 받고 있다고 짚었습니다.



[다카이치 사나에/일본 총리 : 호르무즈 해협 문제는 단지 호르무즈 해협을 이용해 에너지 자원을 수입하는 국가만의 문제는 아닙니다. 유가는 시장에서 정해지기 때문에 지금 미국에서도 휘발유 가격이 올랐습니다.]



호르무즈 해협 봉쇄는 미국과 아무 관련 없고 해협을 이용하는 국가들 문제이니, 미국 대신 봉쇄 해제에 나서라는 트럼프 주장을 에둘러 반박한 걸로 해석됩니다.



다카이치 총리는 미국은 물론 이란과도 전화 회담 하려고 조율 중이라면서 외교적 해결을 위해 노력하겠다고 밝혔습니다.



일본은 또, 원유 수입처를 다각화하고, 다음 달부턴 호르무즈 해협 대신 다른 경로로 중동 원유를 들어올 계획입니다.



[다카이치 사나에/일본 총리 : 최근 캐나다 정상 방문 때도 원유 공급 논의가 있었고, (이를 포함해) 원유 조달처를 다양화하는 작업을 진행하고 있습니다.]



호르무즈 해협과 수송 기간에 큰 차이가 없는 홍해 루트와 푸자이라항구 루트를 우선 이용하고, 남아공 희망봉 루트도 차선책으로 검토 중이라고 일본 언론들은 보도했습니다.



(영상취재 : 한철민·문현진, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 김예지)