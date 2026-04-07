백악관, 트럼프 영상 지웠는데…'한국' 또 언급하다 돌연

<앵커>



트럼프 대통령은 호르무즈 해협 파병에 미온적인 동맹들을 비난하면서 한국을 또다시 거론했습니다. 핵무기를 45개나 가진 북한에 맞서 미군을 주둔시키고 있는데도 미국을 돕지 않았다는 겁니다. 미국 대통령이 북한의 핵무기 숫자를 구체적으로 언급한 것은 이례적입니다.



보도에 손형안 기자입니다.



<기자>



호르무즈 파병에 나서지 않는 동맹들을 비난해 온 트럼프 대통령은 이번 회견에서도 이 문제를 거론했습니다.



나토, 즉 북대서양조약기구를 비난하다가 이내 한국 등 다른 동맹들도 미국을 돕지 않았다면서 불만을 드러냈습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 나토뿐만이 아닙니다. 또 누가 미국을 돕지 않았죠? 한국도 우리를 돕지 않았습니다.]



트럼프 대통령은 지난 1일 부활절 기념행사에서도 한국과 일본, 중국 등을 거론하며 불만을 드러냈는데, 백악관은 이 연설 영상을 곧바로 삭제한 바 있습니다.



하지만 닷새 만에 다시 한국에 대한 불만을 노골적으로 드러낸 겁니다.



특히 2만 8천 명 수준인 주한미군 수를 또 부풀려 말하면서, 북한을 막기 위해 미군을 험지에 배치했다고 강조했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 우리는 4만 5천 명의 주한미군을 위험에 노출시키고 있습니다. 바로 옆엔 45개나 되는 핵무기를 가진 북한 김정은 위원장이 있습니다.]



북한의 핵무기 숫자까지 45개로 특정했는데, 역대 미국 대통령과 달리 북한을 여러 차례 핵 보유국으로 칭했던 트럼프 대통령이 이번엔 아예 핵무기 보유량까지 공식화한 셈입니다.



트럼프 대통령은 그러면서도 북한 김정은 위원장과도 관계가 매우 좋다고 답했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 북한 김정은 위원장과 나는 잘 지내고 있습니다. 그가 나에 대해 매우 좋은 말을 해왔다는 점을 알고 계시죠?]



동맹들을 압박하기 위해 북핵 위험성을 강조하는 와중에도 김정은 위원장에겐 우호적 메시지를 보낸 거라, 다음 달 미중 정상회담을 계기로 한 북미 대화 여부에도 관심이 커지고 있습니다.



(영상편집 : 김병직)