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IEA 총장 "에너지 위기, 1970년대 오일쇼크보다 심각"

조제행 기자
작성 2026.04.07 17:32 조회수
IEA 총장 "에너지 위기, 1970년대 오일쇼크보다 심각"
▲ 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장

파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장은 호르무즈 해협 폐쇄로 두 차례 석유파동을 겪은 1970년대보다 더 심각한 에너지 위기가 발생했다고 주장했습니다.

AFP통신에 따르면 비롤 총장은 7일(현지시간) 프랑스 일간 르피가로 인터뷰에서 "1973년과 1979년, 2022년 위기를 전부 합친 것보다 심각하다"며 "세계는 이 정도 규모의 에너지 공급 차질을 겪어본 적이 없다"고 말했습니다.

1973년 제4차 중동전쟁(욤키푸르전쟁), 1979년 이란 이슬람혁명에서 비롯한 공급 차질로 국제유가가 각각 3∼4배로 뛰었습니다.

우크라이나 전쟁이 발발한 2022년에도 유가와 천연가스 가격이 급등했습니다.

비롤 총장은 "4월 내내 해협이 막힌 상태로 유지된다면 3월보다 배 많은 원유와 정제제품을 잃을 것"이라며 '검은 4월'에 대비해 각국이 에너지를 신중하게 절약해야 한다고 말했습니다.

그는 에너지 공급 차질로 가장 큰 위험에 처한 건 개발도상국들이라며 기름·가스·식료품 가격 상승과 전반적 인플레이션 가속화로 고통받을 것이라고 우려했습니다.

비롤 총장은 지난달 합의대로 전략비축유를 계속 방출하고 있다고 전했습니다.

IEA 32개 회원국은 지난달 11일 비축유 4억 배럴을 방출하기로 결정했습니다.

이는 전 세계 나흘 치 소비량에 해당하는 규모입니다.

호르무즈 해협 폐쇄로 줄어든 공급량은 하루 1천200만∼1천500만 배럴로 추산됩니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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