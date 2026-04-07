[자막뉴스] "모즈타바 하메네이, 의식 불명·국정 운영 불능 상태"…은신처 좌표까지 털렸다

이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이가 의식 불명 상태로 국정 운영이 불가능한 상태라는 외신 보도가 나왔습니다.



영국 일간 더 타임스는 현지 시각 6일, 미국과 이스라엘의 정보를 바탕으로 작성된 외교 문서를 인용해 이같이 전했습니다.



보도에 따르면 모즈타바 하메네이는 현재 위중한 상태로 이란의 성지인 '쿰'에서 치료를 받고 있으며, 정권의 어떠한 의사 결정에도 관여할 수 없는 상태인 것으로 전해졌습니다.



모즈타바는 지난 2월 전쟁 발발 당시 부상을 입고 치료를 받은 것으로 알려졌으나, 구체적인 소재지가 공개적으로 언급된 것은 이번이 처음입니다.



모즈타바 하메네이는 지난달 초 아버지 알리 하메네이의 후계자로 지명됐지만, 전쟁 이후 대중 앞에 모습을 드러내거나 목소리를 공개한 적이 없습니다.



해당 외교 문서에는 알리 하메네이의 장례 준비 또한 성지 '쿰'에서 진행되고 있다는 내용도 포함됐습니다.



정보 기관들은 묘지 기초 작업 정황을 토대로 알리 하메네이뿐만 아니라 다른 가족 구성원들도 함께 이곳에 안치될 가능성이 큰 것으로 보고 있습니다.



더 타임스는 이와 관련해 미국 국가안보국과 이란 측에 확인을 요청했으나 아직 공식적인 답변은 받지 못한 상태라고 덧붙였습니다.



(취재: 이현영/ 영상편집: 이의선/ 디자인: 양혜민/ 제작: 디지털뉴스부)