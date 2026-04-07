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[자막뉴스] '역대급' 권한 생긴 베트남 주석…'제2의 시진핑' 탄생하나

김지욱 기자
작성 2026.04.07 17:34 조회수
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베트남 권력 서열 1위인 또 럼 베트남 공산당 서기장이 오늘(7일) 서열 2위인 국가주석으로 선출됐습니다.

베트남 국회는 럼 서기장의 국가주석 지명을 출석 의원 전원의 찬성으로 인준했다고 밝혔습니다.

럼 서기장의 임기는 오는 2031년까지입니다.

공산당을 대표하는 서기장과 정부를 대표하는 주석은 베트남 내 권력 서열 1·2위에 해당하는 자리로, 서열 3·4위인 총리·국회의장과 더불어 베트남 최고지도부인 이른바 '4대 기둥'을 이룹니다.

과거 전임자의 별세에 따라 서기장과 주석을 동시에 겸직한 사례가 있지만 지도부 선출 절차를 통해 서기장과 주석 자리를 동시에 손에 쥔 것은 이번이 처음입니다.

럼 서기장이 중국의 시진핑 주석처럼 향후 5년간 공산당 총서기와 주석을 겸임하게 되면서 기존 베트남을 이끌었던 집단지도체제는 약해질 것으로 보입니다.

지난 2024년 서기관 자리에 오른 럼 서기관은 대대적인 중앙·지방 정부 개편을 단행하는 등 그간 적극적 행보를 보여왔습니다.

럼 서기장은 새로 갖게 된 막강한 권한을 바탕으로 연 10%의 고속 경제성장을 목표로 하는 '개혁' 정책을 한층 더 강력하게 밀어붙일 수 있게 됐습니다.

다만 일각에선 럼 서기장이 공안부에서만 40년 넘게 근무해온 '공안통'으로 럼 서기장의 권력 장악이 중국처럼 권위주의 강화로 이어질 것이라는 우려의 목소리도 나옵니다.

럼 서기장은 주석 취임 선서 후 연설에서 "서기장과 주석의 책임을 맡는 것은 신성하고 고귀한 의무"라며 "국가 발전을 위해 과학과 기술을 주요 동력으로 하는 새로운 성장 모델을 구축하겠다"고 말했습니다.

(취재: 김지욱 / 영상편집: 김복형 / 디자인: 육도현 / 제작:디지털뉴스부)
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