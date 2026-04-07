[자막뉴스] '조산기' 28주 쌍둥이 임신부 '뺑뺑이'…골든타임 놓친 비극인데 왜 시끌?

대구에 여행을 온 28주 차 쌍둥이 임신부가 예정일보다 두 달 빠르게 조기 진통이 왔지만 입원 가능한 병원을 찾지 못해 결국 쌍둥이 중 한 명이 숨지고 한 명이 뇌 손상을 입었습니다.



지난 2월 28일 대구의 한 호텔에 머물던 임신 28주 차 미국 국적 여성 A 씨는 복통을 느끼며 조산 증세를 보였습니다.



A 씨는 평소 다니던 대학병원에서 조산 가능성이 있는 임신부가 자궁 입구를 묶는 수술인 일명 '맥 수술'을 받은 상태였던 걸로 알려졌습니다.



통증이 시작되자 남편 B 씨는 이날 밤 10시 16분쯤 대구의 한 산부인과에 진료 문의를 했지만 "진료 이력이 없으니 대학병원으로 가야 한다"는 답을 받았습니다.



이튿날 새벽 1시 40분쯤 A 씨의 통증이 심해지자 B 씨가 119에 신고해 10분 만에 구급차가 도착했고, 호텔 앞에서 구급대원들이 대구의 병원 7곳에 연락을 돌렸지만 병원 측이 모두 수용을 거부하면서 1시간 가까이 흘러갔습니다.



결국 기다리다 못한 남편 B 씨는 차를 직접 운전해 평소 아내가 진료를 받던 분당서울대병원으로 향했습니다.



이동 중에도 B 씨는 119와 통화하며 진료 가능한 가까운 병원을 수소문했고, 그 결과 새벽 3시 20분쯤 경북 구미 선산나들목에서 다른 119 구급대와 만났지만, 환자 정보를 전달하고 이송 방향을 결정하는 과정에서 또 혼선이 빚어졌습니다.



이 구급대와도 헤어진 B 씨는 아내와 함께 새벽 4시 40분이 돼서야 충북 음성 감곡나들목에서 해당 지역 119와 접촉해 겨우 분당서울대병원으로 이송 될 수 있었습니다.



병원 도착 시간은 대구에서 119에 처음 신고한 지 4시간 가량 지난 오전 5시 35분.



A 씨는 양수가 터지고 혈압 저하가 나타난 상태였습니다.



A 씨는 응급 제왕절개 수술을 받고 생명을 건졌지만, 임신 중이던 쌍둥이 중 한 명은 저산소증으로 결국 출생 직후 숨졌고, 다른 한 명은 뇌 손상을 입어 치료를 받는 중입니다.



보건 당국 관계자는 "현행 응급의료 시스템에서 보완할 점을 찾고, 재발 방지를 막기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 정용희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)