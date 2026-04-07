뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

NBA 샌안토니오 웸반야마, 갈비뼈 부상으로 경기 중 교체

배정훈 기자
작성 2026.04.07 16:27 조회수
NBA 샌안토니오 웸반야마, 갈비뼈 부상으로 경기 중 교체
▲ 빅토르 웸반야마

미국프로농구(NBA) 샌안토니오 스퍼스가 팀의 핵심인 빅토르 웸반야마의 갈비뼈 부상이라는 변수를 만났습니다.

ESPN 보도에 따르면 웸반야마는 이날(7일) 미국 텍사스주 샌안토니오의 프로스트 뱅크 센터에서 열린 2025-2026 NBA 필라델피아 세븐티식서스와의 홈 경기에서 갈비뼈 부상으로 교체됐습니다.

웸반야마는 2쿼터 종료 10분 47초 전, 하프라인 부근에서 필라델피아 포워드 폴 조지와 충돌하며 부상을 입었습니다.

속공 상황에서 패스를 받으려던 중 조지와 강하게 부딪힌 웸반야마는 곧바로 코트를 떠나 라커룸으로 향했습니다.

이후 전반 종료 6분 49초를 남기고 벤치로 돌아온 웸반야마는 다시 경기에 투입되기도 했습니다.

하지만 전반 종료 44.3초 전 스스로 교체를 요청한 뒤 다시 라커룸으로 들어갔고, 후반전에는 모습을 드러내지 않았습니다.

결국 샌안토니오 구단은 부상 관리를 위해 그를 남은 시간 동안 결장시킨다고 발표했습니다.

미치 존슨 샌안토니오 감독은 경기 후 인터뷰에서 "웸반야마가 전반 막판 다시 코트로 돌아왔다는 점은 긍정적"이라면서도 "정확한 부상 정도에 대해서는 아직 듣지 못했다"고 밝혔습니다.

웸반야마는 이날 부상 전까지 약 15분 40초를 소화하며 17점 5리바운드 3블록슛으로 활약했습니다.

다행히 이번 경기 출전 시간은 시즌 시상식 후보 자격 요건을 충족할 것으로 보입니다.

NBA 규정상 20분 미만 출전하더라도 15분 이상 뛴 경기는 시즌 중 두 차례에 한해 예외적으로 출전 경기 수로 인정해주기 때문입니다.

올 시즌 강력한 '올해의 수비수' 후보이자 MVP 후보로 거론되는 웸반야마는 남은 3경기 중 한 경기에서 20분 이상을 소화하면 수상 자격을 유지하게 됩니다.

한편 샌안토니오는 에이스의 이탈에도 불구하고 필라델피아에 115-102로 승리하며 시즌 60승째(19패)를 기록했습니다.

선두 오클라호마시티 선더와 2.5경기 차입니다.

웸반야마는 이번 시즌 평균 24.9점 11.6리바운드 3.1블록슛을 기록하며 팀의 핵심 기둥 역할을 하고 있습니다.

(사진=게티이미지)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지