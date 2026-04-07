'걷기 열풍' 불러일으킨 제주올레 서명숙 이사장 별세

▲ 서명숙 사단법인 제주올레 이사장

2010년대 전국에 '걷기 열풍'을 불러일으킨 서명숙 사단법인 제주올레 이사장이 향년 68세로 오늘(7일) 별세했습니다.고인은 제주 서귀포시에서 태어나 고려대 교육학과를 졸업하고 월간지 마당과 한국인 등에서 기자로 활동했습니다.1989년 시사저널 창간 멤버로 입사해 정치부 기자와 정치팀장, 취재1부장을 거쳐 시사지 최초 여성 편집장을 지냈으며 2005∼2006년 인터넷신문 오마이뉴스 편집국장을 끝으로 언론계를 은퇴했습니다.고향 제주로 돌아온 그는 2007년 9월 사단법인 제주올레를 발족하고 제주올레 1코스를 개장한 이후 2022년 27번째 코스인 18-2코스를 개장하며 제주를 순수 도보로만 여행할 수 있는 제주올레 27개 코스(437㎞)를 완성했습니다.고인은 생전 "올레길은 나 자신의 삶을 다시 일으켜 세운 행복한 종합병원"이라며 걷기를 통해 심신을 회복하고 건강한 삶을 이어올 수 있었다고 강조해왔습니다.제주올레 열기는 해외로 수출되며 일본 규슈올레와 몽골올레가 개설되기도 했습니다.그는 이러한 공로로 대통령 표창, 재암문화상, 일가재단 일가상 사회공익부문, 국민훈장 동백장, 한국YWCA연합회 한국여성지도자상 대상, 제주 그린어워드 헤리티지 공로상을 받았습니다.빈소는 제주 서귀포의료원 장례식장에 마련됐으며 영결식은 오는 10일 오전 9시 제주올레 6코스 서복공원 잔디광장에서 진행될 예정입니다.(사진=제주올레 제공, 연합뉴스)