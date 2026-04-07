'틈만나면' 공식 '개발' 유연석, 자존심 회복하나…신발 벗어던지고 '축구왕' 도전

'틈만 나면,'에서 공과 관련된 미션만 나오면 약한 모습을 보였던 유연석이 자존심 회복에 나선다.



7일 방송될 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'에는 2MC 유재석, 유연석과 함께 '틈 친구'로 개그맨 양세형, 양세찬이 출연해 가좌동 일대에서 웃음의 향연을 펼친다.



앞서 진행된 촬영에서 유연석은 의외로 '축구왕'에 도전했다. 그동안 유연석은 공을 이용하는 미션만 나왔다 하면 실수를 연발해 일명 'FC개발'의 소속 선수로 불려 왔다. 이날 어린이 축구단을 위한 틈 미션으로 축구공으로 콘을 맞히는 게임이 등장하자, 어린이 틈 주인은 "세종대의 힘!"이라며 유연석이 교수로 임용된 세종대를 언급해 웃음을 자아냈다. 뜻밖의 응원을 받은 유연석은 "(세)종대형이 보여줄게"라며 남다른 의욕을 불태웠다.



이에 유연석은 신발까지 벗어 던지더니, 본격 맨발의 파워를 보여주기 시작했다. 유연석이 몇 차례 연습 직후 콘을 명중시키며 "맨발의 느낌이 괜찮아"라고 자신감을 드러내자, 유재석은 달라진 유연석의 발놀림에 "연식아 기회가 왔다!"라며 기운을 북돋았다.



반면 양세형, 양세찬 형제는 '에이스' 자리를 놓고 신경전을 벌였다. 양세찬이 시작부터 현란한 드리블로 시선을 사로잡자, 양세형도 이에 질세라 축구공 연속 명중으로 잽싸게 관심을 자기 쪽으로 모았다. 급기야 양세찬은 양세형의 움직임을 하나하나 견제하더니, 양세형의 조언에 "형을 믿을 수가 없어"라며 코칭 받기를 거부했다. 급기야 공 각도 하나까지 옥신각신하자, 유재석은 "이 형제들 경쟁이 심하네"라며 중재에 나서 어린이 틈 주인들을 빵 터지게 했다.



이날 유재석은 '애착 동생'들과의 하루에 흐뭇한 미소를 감추지 못했다. 유재석은 양세형, 양세찬에게 새로운 '애착 동생' 유연석과의 케미를 자랑했는데, 이때 유재석은 "가만 보니 유연석, 이광수, 이동욱이 같은 소속사 아니냐. 다 내가 키운 예능인들이다. 이쯤 되면 소속사 대표님이 나한테 고맙다고 인사해 주셔야 한다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.



'맨발의 축구왕' 자리를 탐내는 유연석부터 '축구 에이스' 쟁탈전을 벌이는 양세형, 양세찬 형제까지, 유재석의 '애착 동생'들의 맹활약은 7일 화요일 밤 9시 방송될 '틈만 나면,'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)