정부 "4월 대체 원유 평시 사용량 대비 60%·5월 70% 확보"

▲ 유조선

정부는 이란이 봉쇄한 호르무즈 해협 이외의 대체 경로를 통해 4월분 원유 5천만 배럴, 5월분 원유 6천만 배럴을 확보했다고 밝혔습니다.평시 도입량 8천만 배럴의 각각 60%, 70% 수준입니다.양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 "대체 원유 도입 국가는 총 17개국으로 오대양 육대주에 거의 다 걸쳐서 도입 중"이라고 설명했습니다.사우디아라비아, 미국, 아랍에미리트(UAE), 브라질, 호주, 콩고, 가봉, 캐나다 등이 포함됩니다.정부는 대체 원유가 국내에 도착하기까지 걸리는 시차를 고려해 비축유 스와프 제도를 운용 중입니다.비축유 스와프는 정유사가 해외에서 원유를 확보했다는 사실을 입증하면, 정부가 먼저 비축유를 빌려준 뒤 추후 대체 물량이 국내에 들어오면 돌려받는 제도입니다.현재 국내 4개 정유사가 신청한 스와프 물량은 3천만 배럴 이상으로 집계됐습니다.지난주 발표된 2천만 배럴에서 약 1천만 배럴이 추가로 늘어난 수치입니다.정부는 원유뿐만 아니라 석유화학 산업의 핵심 원료인 나프타 확보에도 총력을 기울이고 있습니다.양 실장은 국내에서 나프타를 110만t 넘게 생산하고 있어 수입량을 합치면 평상시 공급량 대비 80% 이상, 최대 90% 가까이 공급되고 있다고 판단한다고 말했습니다.또 나프타는 5월에 쓸 물량이 4월에 결정되기 때문에 코트라 등 해외 네트워크를 동원해 5월 물량을 들어오게 하는 게 중요하다며 추경을 통해 예산이 편성되면 기업들과 함께 나프타 확보를 위해 노력을 기울일 것이라고 말했습니다.정부는 지난달 27일부터 나프타 수출 제한과 매점매석 금지 등의 수급 안정 조치에 들어간 가운데 라면과 과자 등 식품 포장재에 사용되는 폴리프로필렌과 폴리에틸렌 등에 대한 매점매석 금지 조치를 놓고 고심하고 있습니다.양 실장은 폴리프로필렌 같은 제품은 주방에서 쓰는 일회용 비닐장갑이나 팩처럼 우리 생활 주변에 너무나 광범위하게 퍼져 있다며 단순히 규제만 내놓았다가 현장에 혼선만 불러일으킬 수 있기 때문에 실제 관리가 가능한 범위가 어디까지인지 면밀히 따져보고 있다고 말했습니다.