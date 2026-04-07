뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'지난해 3명 사망' 인천환경공단서 또 안전 사고…직원 부상

유영규 기자
작성 2026.04.07 14:32 조회수
'지난해 3명 사망' 인천환경공단서 또 안전 사고…직원 부상
▲ 지난해 7월 인천 맨홀 사고 현장

지난해 사업장 내 사고로 아래도급 업체 노동자 3명이 숨진 인천환경공단에서 또다시 안전사고가 발생한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.

오늘(7일) 인천소방본부 등에 따르면 지난 1일 오후 3시 35분 인천시 연수구 인천환경공단 송도 사업소의 음식물 자원화시설 안에서 50대 공단 직원 A 씨가 쓰러졌습니다.

A 씨는 당시 성분을 알 수 없는 기체 흡입으로 숨을 제대로 쉬지 못하는 상태였습니다.

그는 신고를 받고 출동한 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으며 치료 후 퇴원한 상태입니다.

조사 결과 해당 현장 책임자인 A 씨는 당시 시설 내부를 살펴보기 위해 혼자 안에 들어간 것으로 파악됐습니다.

이 과정에서 그는 방독면 등 안전 장비를 착용하지 않은 상태였습니다.

경찰은 다만 부상자인 A 씨가 현장 책임자인 점 등을 고려해 별도 입건은 하지 않았습니다.

인천환경공단 사업장에서는 지난해부터 안전사고가 잇따라 발생해 경찰이 수사를 벌이고 있습니다.

앞서 지난해 7월 인천환경공단이 발주한 계양구 맨홀 측량 작업 중 아래도급 업체 소속 2명이 질식해 사망했습니다.

지난해 9월에도 인천환경공단 하수처리장에서 50대 아래도급 업체 노동자가 기계실 바닥을 청소하던 중 물통으로 떨어져 숨졌습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지