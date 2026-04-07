내일부터 공영주차장 5부제인데…대상 주차장 알아서 검색해야

▲ 공영주차장 5부제

내일(8일)부터 지방자치단체 등 공공기관이 운영하는 공영주차장에 '승용차 5부제'가 전면 적용됩니다.시행 첫날인 내일은 수요일로, 차량 번호 끝자리가 3번이나 8번인 승용차는 공영주차장을 이용할 수 없습니다.이번 공영주차장 5부제는 공공기관 차량뿐만 아니라 일반 시민들의 모든 승용차에 적용되며, 경차와 하이브리드 차량도 대상에 포함됩니다.다만 장애인과 국가유공자 차량, 임산부나 미취학 아동이 동승한 차량, 전기차와 수소차 등은 예외로 인정됩니다.모든 공영주차장이 대상인 것은 아닙니다.서울의 경우 전체 108개 공영주차장 중 75곳은 5부제를 시행하지만, 전통시장이나 주택가 인근 등 33곳은 시민 불편을 고려해 제외됩니다.문제는 이용객이 해당 주차장의 시행 여부를 일일이 확인해야 한다는 점입니다.기후에너지환경부는 시행 하루 전인 오늘까지도 전국 공공기관으로부터 전체 주차장 목록을 다 확보하지 못한 상태입니다.네이버나 카카오 등 주요 지도 플랫폼에서도 아직 5부제 시행 정보가 반영되지 않아 확인이 어려운 상황입니다.지자체 관계자들은 플랫폼 업체에 정보 수정을 요청했지만 실제 반영까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다고 설명했습니다.이에 따라 서울시는 시설관리공단 홈페이지나 서울시 주차정보안내시스템을 통해 개별 주차장의 시행 여부를 확인해달라고 당부했습니다.기후부 관계자도 전체 목록 수합에 시간이 걸리는 만큼, 국민들이 이용하려는 주차장을 직접 검색해 보는 것이 편리할 것이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)