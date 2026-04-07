뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

화성시, 내년 전국체육대회 14종목 유치…본격 준비 돌입

최호원 기자
작성 2026.04.07 14:14 조회수
화성시, 내년 전국체육대회 14종목 유치…본격 준비 돌입
▲ 화성종합경기타운

경기 화성특례시는 내년 10월 도내에서 개최되는 제108회 전국체육대회 50개 종목 중 육상 등 14개 종목 경기를 유치한 가운데 본격적인 준비에 들어갔다고 7일 밝혔습니다.

또 같은 달 열리는 제47회 전국장애인체육대회 30개 종목 중 11개 종목도 관내에서 개최하기로 하고 역시 준비에 착수했다고 덧붙였습니다.

내년 전국체육대회는 10월 8~14일, 전국장애인체육대회는 같은 달 22~27일 진행됩니다.

화성시는 최근 두 대회 개최를 위한 기본계획을 수립했습니다.

전국체육대회는 화성종합경기타운 등 관내 25개 경기장에서, 전국장애인체육대회는 13개 경기장에서 경기를 치릅니다.

이에 따라 시는 경기장 시설 정비 및 손님맞이를 위한 교통·주차·숙박·안전 등 분야별 세부 실행 방안을 단계적으로 마련하고 경기도 및 유관기관과 협력체계를 강화해 나갈 계획입니다.

시는 내년 대회가 4개 구청 체제로 출범한 시의 위상 강화 및 AI·자율주행·반도체로 대표되는 미래형 혁신도시 이미지 제고, 풍성한 역사·문화·관광자원 홍보에 크게 기여할 것으로 기대합니다.

화성시 관내에서 열리는 두 대회 각 종목에는 전국체육대회의 경우 3만 명, 장애인체육대회의 경우 1만 명의 선수단이 참가할 것으로 시는 예상합니다.

오현문 시 전국체전추진단장은 "화성시가 처음으로 개최하는 전국 최대 규모의 스포츠 대회"라며 "철저하고 세심한 준비를 통해 선수단 및 시민 모두의 기억에 남을 감동적인 대회를 만들겠다"고 말했습니다.

한편, 올해 전국체육대회는 오는 10월 16일부터 22일까지 제주도에서 개최될 예정입니다.

(사진=화성시 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
최호원 기자 사진
최호원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지