화성시, 내년 전국체육대회 14종목 유치…본격 준비 돌입

▲ 화성종합경기타운

경기 화성특례시는 내년 10월 도내에서 개최되는 제108회 전국체육대회 50개 종목 중 육상 등 14개 종목 경기를 유치한 가운데 본격적인 준비에 들어갔다고 7일 밝혔습니다.또 같은 달 열리는 제47회 전국장애인체육대회 30개 종목 중 11개 종목도 관내에서 개최하기로 하고 역시 준비에 착수했다고 덧붙였습니다.내년 전국체육대회는 10월 8~14일, 전국장애인체육대회는 같은 달 22~27일 진행됩니다.화성시는 최근 두 대회 개최를 위한 기본계획을 수립했습니다.전국체육대회는 화성종합경기타운 등 관내 25개 경기장에서, 전국장애인체육대회는 13개 경기장에서 경기를 치릅니다.이에 따라 시는 경기장 시설 정비 및 손님맞이를 위한 교통·주차·숙박·안전 등 분야별 세부 실행 방안을 단계적으로 마련하고 경기도 및 유관기관과 협력체계를 강화해 나갈 계획입니다.시는 내년 대회가 4개 구청 체제로 출범한 시의 위상 강화 및 AI·자율주행·반도체로 대표되는 미래형 혁신도시 이미지 제고, 풍성한 역사·문화·관광자원 홍보에 크게 기여할 것으로 기대합니다.화성시 관내에서 열리는 두 대회 각 종목에는 전국체육대회의 경우 3만 명, 장애인체육대회의 경우 1만 명의 선수단이 참가할 것으로 시는 예상합니다.오현문 시 전국체전추진단장은 "화성시가 처음으로 개최하는 전국 최대 규모의 스포츠 대회"라며 "철저하고 세심한 준비를 통해 선수단 및 시민 모두의 기억에 남을 감동적인 대회를 만들겠다"고 말했습니다.한편, 올해 전국체육대회는 오는 10월 16일부터 22일까지 제주도에서 개최될 예정입니다.(사진=화성시 제공, 연합뉴스)