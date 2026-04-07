[인터뷰] 전현희 "여조 논란, 본선서 문제되면 당에 치명적"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 전현희 민주당 서울시장 예비후보

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● 전현희 민주당 서울시장 예비후보 인터뷰



"민주당 서울시장 경선, 결선 갈 가능성 높아"

"정원오 측 여론조사 가공, 당에서 점검해야"

"문제 있다면 당선된 후에도 재선거 갈 수 있어"

"서울에 재건축 앞둔 공공 아파트 많아"

"용적률 최대 적용하면 20만 호까지 공급 가능"

"서울 공공 부지에 토지임대부 아파트‥30% 공공임대"

"정치 하며 시민들에게 직접 미치는 혜택에 한계 느껴"

"행정 필요성 느껴 서울시장 도전"

"이 대통령 국정 철학을 서울에서 구현할 것"

"민주 지지율 높지만 서울시장 승리 낙관론 자제해야"

"강남 3구 경쟁력이 서울시장 승리 최대 경쟁력"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스부)