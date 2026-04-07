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[머니버스] 반도체 낙관론 속 호르무즈 변수…투자자들 셈법 복잡

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작성 2026.04.07 15:40 수정 2026.04.07 15:50 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박연미 경제평론가, 박진호 SBS 논설위원
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● 머니버스

박진호 / SBS 논설위원
"삼성전자, 1분기 만에 지난해 영업이익 상회"
"3월 반도체 수출 실적 크게 늘면서 전조 보여"
"내년엔 엔비디아 넘어 세계 영업이익 1위 기업 기대도"
"전쟁 악재에도 반도체 수요 견고"
"반도체, 없어서 못 파는 상황…당분간 호실적 예상"

박연미 / 경제평론가
"삼성전자, 놀라운 성과 내면 주가 하락하는 경우 많아"
"호재 나오면 차익 실현 매물 쏟아져"
"삼성전자, 내년 영업이익 488조 가능하단 분석도"
"휘발유 2천 원 시대…곧 경유 가격도 전국 평균 2천 원 넘을 듯"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
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