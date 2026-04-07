뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[여담야담] 고성·막말 얼룩진 국조 특위…국힘은 박상용 불러 '따로' 청문회

SBS 뉴스
작성 2026.04.07 15:22 수정 2026.04.07 15:46 조회수
PIP 닫기
[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이기헌 더불어민주당 의원, 정성국 국민의힘 의원, 양만희 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● 고성·충돌 끝에 퇴장~진술 회유 진실공방

이기헌 / 더불어민주당 의원
"'대북송금' 사건, 국조 통해 법원 판단 잘못됐다면 수정할 것"
"박상용, 공직자로서 국회에 보일 수 없는 태도"
"박상용, 증인 선서하고 사실 밝히면 돼"
"'대북송금' 사건, 윤 정부 대통령실 개입 내용 드러나"
"박상용, 왜 거짓말했는지 밝혀야"

정성국 / 국민의힘 의원
"박상용 전체 녹취 5~6시간‥민주, 일부만 공개"
"법무부, 양측 진술 충돌 중인데 박상용 직무 정지시켜"
"대북송금, 대법원 판결까지 끝난 것"
"조작기소 국조 특위, 민주 강압으로 판 벌어져"
"박상용, 방어권 보장 안 된다고 생각해서 선서 거부한 것"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지