[여담야담] 고성·막말 얼룩진 국조 특위…국힘은 박상용 불러 '따로' 청문회

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이기헌 더불어민주당 의원, 정성국 국민의힘 의원, 양만희 SBS 논설위원
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● 고성·충돌 끝에 퇴장~진술 회유 진실공방
이기헌 / 더불어민주당 의원
"'대북송금' 사건, 국조 통해 법원 판단 잘못됐다면 수정할 것"
"박상용, 공직자로서 국회에 보일 수 없는 태도"
"박상용, 증인 선서하고 사실 밝히면 돼"
"'대북송금' 사건, 윤 정부 대통령실 개입 내용 드러나"
"박상용, 왜 거짓말했는지 밝혀야"
정성국 / 국민의힘 의원
"박상용 전체 녹취 5~6시간‥민주, 일부만 공개"
"법무부, 양측 진술 충돌 중인데 박상용 직무 정지시켜"
"대북송금, 대법원 판결까지 끝난 것"
"조작기소 국조 특위, 민주 강압으로 판 벌어져"
"박상용, 방어권 보장 안 된다고 생각해서 선서 거부한 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
(SBS 디지털뉴스부)
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