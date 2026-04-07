미시간대, '3월의 광란' NCAA 남자농구 37년만에 우승

▲ 우승 세리머니하는 미시간대 선수단

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'3월의 광란'으로 불리는 미국대학스포츠협회(NCAA) 남자농구 디비전1 토너먼트에서 미시간대가 우승을 차지했습니다.미시간대는 오늘(7일) 미국 인디애나주 인디애나폴리스의 루카스 오일 스타디움에서 열린 2026 NCAA 남자농구 디비전1 토너먼트 결승에서 코네티컷대를 69대 63으로 물리쳤습니다.미시간대는 1989년 이후 37년 만이자 통산 두 번째 우승을 일궈냈습니다.2023년과 2024년 2연패를 달성하며 UCLA(11회)와 켄터키대(8회)에 이어 세 번째로 많은 6회 우승을 보유한 코네티컷대는 정상 탈환을 노렸지만 불발됐습니다.NCAA 남자농구 디비전1 토너먼트는 미국 전역에서 선발된 68개 남자농구 대학팀이 단판 승부로 우승팀을 가리는 대회로, 많은 곳은 평균 관중 2만명을 넘길 정도로 미국 내에서 큰 인기를 끕니다.토너먼트는 4개 지구(동부·서부·남부·중서부)로 나뉘어 지구별로 1번부터 16번까지 배정되는 시드에 따른 대진으로 경쟁을 벌입니다.단판 승부이다 보니 하위 시드 팀이 상위 팀을 잡는 이변도 주목받곤 하는데, 이번 시즌에는 대체로 상위 시드 팀들이 선전하며 우승을 다퉜습니다.중서부 1번 시드 미시간대, 서부 1번 시드 애리조나대, 동부 2번 시드 코네티컷대, 남부 3번 시드 일리노이대가 각 지구에서 우승하며 '파이널4'에 올랐습니다.미시간대는 준결승에서 애리조나대를, 결승에서 코네티컷대를 물리쳤습니다.결승전에서 19점을 올린 가드 엘리엇 카도가 대회 최우수선수로 선정됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)